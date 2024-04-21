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В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе - РИА Новости, 21.04.2024
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21:01 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/mvd-1941388921.html
В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе
В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе - РИА Новости, 21.04.2024
В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе
Полиция в Нижнем Новгороде установила участников инцидента в одной из школ, где подростки издевались над учеником, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T21:01
2024-04-21T21:01
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде установила участников инцидента в одной из школ, где подростки издевались над учеником, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как подростки в школьном коридоре задирают и бьют одного из учеников. Утверждается, что мальчик является инвалидом, и школьники регулярно глумятся над ним. Как рассказали в областном главке полиции, родители подростка в полицию об инциденте не сообщали, сотрудники ОВД узнали о нем в ходе мониторинга открытых источников информации. "Инициирована проверка. Полицейские уже установили детей-участников потасовки. В ходе проверки будут определены причины конфликта и дана оценка действиям школьников и их законных представителей", - заявили в пресс-службе ведомства. Инцидентом в школе заинтересовалась и прокуратура Нижегородской области, также организовавшая проверку. "Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - информирует пресс-служба прокуратуры региона.
https://ria.ru/20240219/devochka-1928250270.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде установили участников драки в школе

МВД: в Нижнем Новгороде установили участников драки в школе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде установила участников инцидента в одной из школ, где подростки издевались над учеником, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как подростки в школьном коридоре задирают и бьют одного из учеников. Утверждается, что мальчик является инвалидом, и школьники регулярно глумятся над ним.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Как рассказали в областном главке полиции, родители подростка в полицию об инциденте не сообщали, сотрудники ОВД узнали о нем в ходе мониторинга открытых источников информации. "Инициирована проверка. Полицейские уже установили детей-участников потасовки. В ходе проверки будут определены причины конфликта и дана оценка действиям школьников и их законных представителей", - заявили в пресс-службе ведомства.
Инцидентом в школе заинтересовалась и прокуратура Нижегородской области, также организовавшая проверку.
"Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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