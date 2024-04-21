https://ria.ru/20240421/most-1941313945.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.04.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он пробыл закрытым почти час, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:28

2024-04-21T09:28

2024-04-21T09:37

республика крым

крымский мост

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он пробыл закрытым почти час, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в воскресенье в 8.36 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/krym-1940502097.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, крымский мост, общество