https://ria.ru/20240421/most-1941313945.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.04.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он пробыл закрытым почти час, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T09:28
2024-04-21T09:28
2024-04-21T09:37
республика крым
крымский мост
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он пробыл закрытым почти час, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в воскресенье в 8.36 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/krym-1940502097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, общество
Республика Крым, Крымский мост, Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Инфоцентр сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту