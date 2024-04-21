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Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней
Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней - РИА Новости, 23.04.2024
Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней
Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней и гроз в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-21T20:38
2024-04-21T20:38
2024-04-23T15:39
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней и гроз в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве рассказали, что в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля в отдельных районах столицы ожидается ливневый дождь, возможна гроза. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней и гроз в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве рассказали, что в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля в отдельных районах столицы ожидается ливневый дождь, возможна гроза.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.