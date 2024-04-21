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Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней - РИА Новости, 23.04.2024
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20:38 21.04.2024 (обновлено: 15:39 23.04.2024)
https://ria.ru/20240421/moskva-1941789034.html
Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней
Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней - РИА Новости, 23.04.2024
Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней
Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней и гроз в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-21T20:38
2024-04-23T15:39
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней и гроз в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве рассказали, что в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля в отдельных районах столицы ожидается ливневый дождь, возможна гроза. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней и гроз в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве рассказали, что в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля в отдельных районах столицы ожидается ливневый дождь, возможна гроза.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
 
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