https://ria.ru/20240421/moskva-1941789034.html

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней - РИА Новости, 23.04.2024

Москвичей попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней

Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней и гроз в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-21T20:38

2024-04-21T20:38

2024-04-23T15:39

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть аккуратнее на улице из-за прогнозируемых ливней и гроз в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве рассказали, что в ближайшие часы и в ночь на 22 апреля в отдельных районах столицы ожидается ливневый дождь, возможна гроза. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода