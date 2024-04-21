https://ria.ru/20240421/moskva-1941321828.html

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре - РИА Новости, 21.04.2024

Москвичей предупредили о сильном ветре

Спасатели предупредили о сильном ветре до 18 метров в секунду в ближайшие часы в Москве с сохранением до 20:00, сообщили в столичном главке МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T10:55

2024-04-21T10:55

2024-04-21T17:08

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ветре до 18 метров в секунду в ближайшие часы в Москве с сохранением до 20:00, сообщили в столичном главке МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа с сохранением до 20:00 21 апреля в Москве ожидаются порывы ветра 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости следует звонить по телефонам "101" или "112", а также по единому телефону доверия ГУ МЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.В Telegram-канале комплекса городского хозяйства также предупредили горожан о непогоде."Просим горожан быть внимательными и осторожными на улице в непогоду", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240419/veter-1941092736.html

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода