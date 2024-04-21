https://ria.ru/20240421/moor-1941341645.html

В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе

В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе - РИА Новости, 21.04.2024

В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе

Более 150 спасателей работают на дамбе вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области, там заглушка в трубе не выдержала напора воды, сообщил РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:12

2024-04-21T14:12

2024-04-21T16:43

происшествия

ишим (река)

тюменская область

ишимский район

александр моор

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fe7712e9c188571f85f756460a86923.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Более 150 спасателей работают на дамбе вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области, там заглушка в трубе не выдержала напора воды, сообщил губернатор региона Александр Моор. "На дороге, которая ведет в деревню Большой Остров, караульные обнаружили, что заглушка в трубе не выдержала напора воды. Сейчас здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы блокировать трубу", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что ночь предстоит тяжелая, "но никто не опускает руки в борьбе против стихии". Ранее Моор заявил, что ситуация с паводком в регионе остается напряженной, по последним данным, река Ишим в городе Ишим превысила отметку в 10,5 метра, уже побит рекорд 2017 года. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240421/pavodok-1941319225.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

ишим (река)

тюменская область

ишимский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Укрепление и подъем насыпи для защиты от половодья в городе Ишиме Укрепление и подъем насыпи ведется на улице Радищева в городе Ишиме Тюменской области, чтобы защитить лицей, дворы и дома от половодья на реке Ишим. 2024-04-21T14:12 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ишим (река), тюменская область, ишимский район, александр моор, наводнения в россии — 2024