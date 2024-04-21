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В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе
В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе - РИА Новости, 21.04.2024
В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе
Более 150 спасателей работают на дамбе вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области, там заглушка в трубе не выдержала напора воды, сообщил РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:12
2024-04-21T14:12
2024-04-21T16:43
происшествия
ишим (река)
тюменская область
ишимский район
александр моор
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Более 150 спасателей работают на дамбе вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области, там заглушка в трубе не выдержала напора воды, сообщил губернатор региона Александр Моор. "На дороге, которая ведет в деревню Большой Остров, караульные обнаружили, что заглушка в трубе не выдержала напора воды. Сейчас здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы блокировать трубу", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что ночь предстоит тяжелая, "но никто не опускает руки в борьбе против стихии". Ранее Моор заявил, что ситуация с паводком в регионе остается напряженной, по последним данным, река Ишим в городе Ишим превысила отметку в 10,5 метра, уже побит рекорд 2017 года. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240421/pavodok-1941319225.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
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Укрепление и подъем насыпи для защиты от половодья в городе Ишиме
Укрепление и подъем насыпи ведется на улице Радищева в городе Ишиме Тюменской области, чтобы защитить лицей, дворы и дома от половодья на реке Ишим.
2024-04-21T14:12
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происшествия, ишим (река), тюменская область, ишимский район, александр моор, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Ишимский район, Александр Моор, Наводнения в России — 2024
В Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе
Моор: в Тюменской области более 150 спасателей работают на дамбе