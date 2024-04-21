https://ria.ru/20240421/metally-1941128085.html

Мимо кассы: по России ударили с неожиданной стороны

Мимо кассы: по России ударили с неожиданной стороны - РИА Новости, 21.04.2024

Мимо кассы: по России ударили с неожиданной стороны

Запад расширил санкции на российские металлы. Цены на алюминий и никель сразу же резко взлетели. В Европе опасаются дефицита из-за сокращения поставок на... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:02

экономика

россия

сша

китай

lme

норильский никель

санкции в отношении россии

алюминий

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Запад расширил санкции на российские металлы. Цены на алюминий и никель сразу же резко взлетели. В Европе опасаются дефицита из-за сокращения поставок на мировой рынок. Наблюдатели указывают: последствия серьезные, при этом Москва только выиграет. Вдобавок европейские биржи могут лишиться статуса крупнейших торговых площадок."Кроме российского"США и Великобритания запретили импорт никеля, алюминия и меди российского происхождения. Лондонская (LME) и Чикагская (CME) товарные биржи отныне не могут пополнять запасы металлов на складах за счет поставок из России, на которую приходится до девяти процентов мирового производства никеля, пяти — алюминия и четырех — меди.Министр финансов США Джанет Йеллен объяснила, что это сократит доходы Москвы и помешает финансировать "агрессию" на Украине.Как обычно, вводя ограничения на критически важные товары, Запад не преминул подстраховаться. Так, запрет распространяется на сырье, произведенное после 13 апреля. Имеющиеся запасы распродать можно. Кроме того, напомнили в правительстве Великобритании, российский титан и металлы платиновой группы по-прежнему не под санкциями.В конце марта на складах LME было 400 тысяч тонн сырья из России (всего запасов — миллион). Первичного алюминия — 91%, никеля — 36%, меди — 62%. Как указывает Reuters, торговля российскими металлами продолжится на внебиржевых рынках, но с дисконтами."Предыдущие санкции не мешали биржам принимать сырье на авторизованные склады. Теперь отгружать контрагентам можно, но использовать Лондонскую биржу для хранения по новым контрактам нельзя", — уточняет Николай Неплюев, экономист и эксперт по вопросам промышленности.Цены взлетелиЦены на алюминий на LME в ночь на 15 апреля взлетели на 9,26% — до 2725 долларов за тонну. Стоимость фьючерсов на никель увеличивалась на 8,8%, итоговый результат — 3,8% (18 475 долларов за тонну). Рынок опасается дефицита.С одной стороны, ни США, не Великобритания пострадать от санкций не должны: российский импорт там невелик.С другой, ключевые склады LME находятся в Европе и в случае истощения запасов быстро найти замену не получится: местное производство слабое, придется завозить откуда-то еще, отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Подъем цен на LME, крупнейшей в мире площадке по торговле цветными металлами, автоматически означает сокращение рентабельности их потребителей. Особенно чувствительны к этому производители нержавеющей стали и жаропрочных сплавов для двигателей самолетов — поставщиков необходимого им чистого никеля не так уж много на планете", — подчеркивает он.В России уже предупредили: рост цен неизбежен."Норникель" сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру. Кроме того, повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок", — говорится в сообщении российской компании.Переориентировались на АзиюВ прошлом году США импортировали алюминия, никеля и меди на 70 миллионов долларов, в январе — феврале закупили российского алюминия всего на 100 тысяч. Для сравнения: в 2021-м меди и медных изделий приобрели на 100 миллионов, никеля — на 158, алюминия — на 612.Великобритания в 2023 году импортировала алюминия на 15 миллиардов, в 2022-м — на 25.С учетом переориентации отечественных производителей на азиатский рынок воздействие санкций будет минимальным, считают эксперты. Металлургические компании все сделали заранее. Главным покупателем стал Китай.Как сообщает Reuters, импорт туда в 2023 году увеличился до 1,54 миллиона тонн с 668 тысяч в 2022-м.По мнению главного стратега инвестиционной компании "Вектор Икс" Максима Худалова, теперь бизнес окончательно перестроится."Санкции мало повлияют на "Норильский никель" и "Русал", поскольку обе компании уже и так в значительной степени переключились на рынки Юго-Восточной Азии. Сейчас более 80% их поставок осуществляется по прямым контрактам с покупателями из разных стран этого региона", — указывает Неплюев.Увеличение поставок алюминия, меди и никеля из России приведет к расширению их переработки в КНР в полуфабрикаты для дальнейшего экспорта в Европу.Известный сценарийАналитики обращают внимание и на другое вероятное последствие. LME и CME могут утратить свой эксклюзивный статус. А Шанхайская фьючерсная биржа (ShFE) продолжит заниматься российским сырьем.Недаром на ShFE изучают варианты запуска сделок по купле и продаже фьючерсов на никель. Там однозначно постараются воспользоваться удобным случаем для переманивания к себе партнеров LME, уверен Хазанов.Экономисты сходятся в том, что Россия явно не окажется проигравшей стороной. А Запад не выйдет победителем из очередных "санкционных игр".Искусственное ограничение значительной доли предложения дестабилизирует ценообразование, следом — и цепочки создания стоимости. Это подпитает почву для очередного витка инфляции, бенефициаром которого в первую очередь выступят потребители на западных рынках, подчеркивает Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова.При этом европейским покупателям придется разрабатывать схемы обхода санкций и, как в случае с энергоносителями, приобретать российский продукт, уже отягощенный маржой дополнительной логистики. Разумеется, с приростом конечной цены. То есть весьма возможен сценарий потолка цен на нефть, после введения которого российское сырье хлынуло в Индию и КНР. А уже оттуда — втридорога в Европу.

https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731921.html

https://ria.ru/20240416/nornikel-1940371359.html

https://ria.ru/20240330/metally-1936842046.html

россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, сша, китай, lme, норильский никель, санкции в отношении россии, алюминий, медь, никель