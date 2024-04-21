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В Астрахани локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров

В Астрахани локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 21.04.2024

В Астрахани локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров

Спасатели локализовали пожар в Астрахани, где горят торговые ряды, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T20:54

2024-04-21T20:54

2024-04-21T20:54

происшествия

коммерческая недвижимость

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Астрахани, где горят торговые ряды, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что в Астрахани загорелись торговые ряды. Затем МЧС сообщило о том, что площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. "В Астрахани огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1,2 тысячи квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в торговых павильонах в Астрахани Спасатели тушат в Астрахани пожар площадью 650 кв м, горят кровля магазина и торговые павильоны. По предварительным данным, пострадавших нет. 2024-04-21T20:54 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)