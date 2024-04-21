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В Астрахани локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров
В Астрахани локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 21.04.2024
В Астрахани локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров
Спасатели локализовали пожар в Астрахани, где горят торговые ряды, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T20:54
2024-04-21T20:54
2024-04-21T20:54
происшествия
коммерческая недвижимость
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Астрахани, где горят торговые ряды, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что в Астрахани загорелись торговые ряды. Затем МЧС сообщило о том, что площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. "В Астрахани огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1,2 тысячи квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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Тушение пожара в торговых павильонах в Астрахани
Спасатели тушат в Астрахани пожар площадью 650 кв м, горят кровля магазина и торговые павильоны. По предварительным данным, пострадавших нет.
2024-04-21T20:54
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происшествия, коммерческая недвижимость, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров
МЧС: в Астрахани локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров