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"Вопиюще": в офисе Зеленского оскорбили Илона Маска

"Вопиюще": в офисе Зеленского оскорбили Илона Маска - РИА Новости, 21.04.2024

"Вопиюще": в офисе Зеленского оскорбили Илона Маска

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в соцсети X упрекнул американского миллиардера Илона Маска в "отсутствии логики" в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T22:27

2024-04-21T22:27

2024-04-21T22:34

специальная военная операция на украине

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михаил подоляк

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в соцсети X упрекнул американского миллиардера Илона Маска в "отсутствии логики" в вопросе украинского конфликта.Ранее в воскресенье предприниматель прокомментировал решение конгресса США выделить Киеву 61 миллиард долларов в качестве помощи, заявив, что такой подход ведет к "вечной войне", а стратегии выхода из конфликта не наблюдается."Когда кто-то из глобальных влиятельных лиц/персон (тот же Илон Маск) упорно говорит об... "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире. ... . Потому что реалистичная, объективная "стратегия выхода" является вопиюще простой", — написал Подоляк.По его словам, завершить конфликт можно только путем вывода российских войск с освобожденных ими территорий.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240421/zapad-1941353552.html

https://ria.ru/20240421/kiev-1941363236.html

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