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Маск резко отреагировал на одобрение в конгрессе помощи Украине
Маск резко отреагировал на одобрение в конгрессе помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Маск резко отреагировал на одобрение в конгрессе помощи Украине
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине, задавшись вопросом о... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:04
2024-04-21T03:04
2024-04-21T03:06
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине, задавшись вопросом о стратегии выхода из конфликта.Маск отреагировал на пост в соцсети X бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот подсчитал, что выделенной помощи, которая рекламируется как "спасение Украины", хватит ровно на половину контрнаступления ВСУ летом прошлого года, которое в итоге провалилось."Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях", — написал Маск под постом.Миллиардер также обратил внимание на пост Сакса, в котором тот выразил удивление из-за того, что в США голосующих за выделение американских денег и размахивающих при этом флагами другого государства (демократы в конгрессе размахивали флагами Украины по время голосования по пакету. – ред.) называют патриотами, а сторонников решения внутренних проблем, таких как охрана собственной границы, называют агентами иностранного влияния."Безумие", — констатировал бизнесмен.В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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в мире, украина, сша, россия, илон маск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, конгресс сша
В мире, Украина, США, Россия, Илон Маск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
Маск резко отреагировал на одобрение в конгрессе помощи Украине
Маск задался вопросом о стратегии выхода после одобрения новой помощи Украине
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине, задавшись вопросом о стратегии выхода из конфликта.
Маск отреагировал на пост в соцсети X бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот подсчитал, что выделенной помощи, которая рекламируется как "спасение Украины", хватит ровно на половину контрнаступления ВСУ
летом прошлого года, которое в итоге провалилось.
"Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях", — написал Маск под постом.
Миллиардер также обратил внимание на пост Сакса, в котором тот выразил удивление из-за того, что в США голосующих за выделение американских денег и размахивающих при этом флагами другого государства (демократы в конгрессе размахивали флагами Украины по время голосования по пакету. – ред.) называют патриотами, а сторонников решения внутренних проблем, таких как охрана собственной границы, называют агентами иностранного влияния.
"Безумие", — констатировал бизнесмен.
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России
в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.