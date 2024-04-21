Экс-советник Пентагона назвал новую помощь Украине бессмысленной
Экс-советник Пентагона Макгрегор: нет никакого смысла отправлять Украине деньги
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Киеву заявил, что военный конфликт на Украине закончен и "нет смысла отправлять туда деньги".
"Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Что насчет финансирования нашей границы!" - написал Макгрегор в соцсети Х.
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из этих средств пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям.
После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении денег Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.