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Экс-советник Пентагона назвал новую помощь Украине бессмысленной - РИА Новости, 21.04.2024
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01:39 21.04.2024 (обновлено: 02:50 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/makgregor-1941291415.html
Экс-советник Пентагона назвал новую помощь Украине бессмысленной
Экс-советник Пентагона назвал новую помощь Украине бессмысленной - РИА Новости, 21.04.2024
Экс-советник Пентагона назвал новую помощь Украине бессмысленной
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T01:39
2024-04-21T02:50
ллойд остин
дмитрий песков
украина
сша
россия
министерство обороны сша
евросоюз
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Киеву заявил, что военный конфликт на Украине закончен и "нет смысла отправлять туда деньги". "Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Что насчет финансирования нашей границы!" - написал Макгрегор в соцсети Х. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из этих средств пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении денег Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html
https://ria.ru/20240421/sanktsii-1941291021.html
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ллойд остин, дмитрий песков, украина, сша, россия, министерство обороны сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Ллойд Остин, Дмитрий Песков, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Экс-советник Пентагона назвал новую помощь Украине бессмысленной

Экс-советник Пентагона Макгрегор: нет никакого смысла отправлять Украине деньги

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на фоне принятия палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Киеву заявил, что военный конфликт на Украине закончен и "нет смысла отправлять туда деньги".
"Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Что насчет финансирования нашей границы!" - написал Макгрегор в соцсети Х.
Американский миллиардер Дэвид Сакс - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Миллиардер из США высказался о решении конгресса выделить помощь Киеву
00:22
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из этих средств пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям.
После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении денег Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России
01:30
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Сенатор объяснил, чем Украине придется платить за новый пакет помощи от США
01:01
 
Ллойд ОстинДмитрий ПесковУкраинаСШАРоссияМинистерство обороны СШАЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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