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Россияне продолжают есть итальянские макароны, показало исследование - РИА Новости, 21.04.2024
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09:46 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/makarony-1941316383.html
Россияне продолжают есть итальянские макароны, показало исследование
Россияне продолжают есть итальянские макароны, показало исследование - РИА Новости, 21.04.2024
Россияне продолжают есть итальянские макароны, показало исследование
Россияне продолжают есть итальянские макароны - бренды Barilla и Maltagliati вошли в топ-5 рынка в стране в денежном выражении, даже с учетом того, что Barilla... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T09:46
2024-04-21T09:46
экономика
россия
италия
московская область (подмосковье)
витторио торрембини
barilla
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне продолжают есть итальянские макароны - бренды Barilla и Maltagliati вошли в топ-5 рынка в стране в денежном выражении, даже с учетом того, что Barilla частично заморозила деятельность в стране, при этом потребители все чаще предпочитают заказывать такую продукцию в интернете, подсчитали для РИА Новости в исследовательской компании NielsenIQ. В конце мая прошлого года президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини сообщил агентству, что итальянский бизнес, несмотря на давление Запада, не собирается уходить из России, покидать такой привлекательный рынок. Так, в отчете NielsenIQ отмечается, что за 12 месяцев (до марта 2024 года включительно) динамика офлайн-продаж сухих макаронных изделий замедлилась как в денежном, так и в натуральном выражении. "В розничных сетях она сократилась на 2,1% и 1,7% соответственно. При этом годом ранее объемы продаж макарон также снижались (-5,1%), в то время как в денежном выражении категория росла на фоне увеличения цен", - говорится в исследовании на основе измерения продаж в более чем 150 торговых сетях по всей стране. Однако "снижение в офлайн-рознице сопровождается резким ростом онлайн-канала", куда перетекает часть продаж макаронных изделий. За аналогичные периоды их динамика росла двузначными темпами, особенно ярко – в натуральном выражении за последний год (+59,8%). "Что касается ключевых игроков в категории, то за последний год их список не изменился. Совокупно топ-5 брендов занимают 78% продаж от всего оборота макаронных изделий (+1 процентный пункт к аналогичному периоду годом ранее)... За последний год лидеры списка, товары под СТМ (собственная торговая марка - ред.), потеряли долю продаж в пользу брендированной продукции", - добавляется в исследовании. В целом в топ-5 брендов также вошли Makfa, "Шебекинские", Barilla и Maltagliati. Компания "СИ Групп" является одним из лидеров рынка макаронных изделий и крупнейшим дистрибьютором бакалейной продукции в России. Она была образована в октябре 2009 года как совместное предприятие Gruppo Colussi – одного из ведущих итальянских производителей макаронных изделий – и группы "ИнфоЛинк" – производителя и дистрибьютора макаронных изделий в России. В ассортимент компании входят такие бренды, как Maltagliati, "Шебекинские", Pasta Zara и другие. В прошлом году ее чистая прибыль составила 3,377 миллиарда рублей против 186,153 миллиона в 2022 году. Barilla - один из крупнейших в мире производителей макаронных изделий, основанный в Италии. Российская дочерняя компания ООО "Барилла Рус" действует с 2001 года и имеет фабрики в Московской области и Уфе. Весной 2022 года компания решила "приостановить все новые инвестиции и рекламную деятельность и не получать прибыль от присутствия в России до дальнейшего уведомления". В 2023 году чистая прибыль "дочки" составила 1,327 миллиарда рублей против 1,131 миллиарда годом ранее.
https://ria.ru/20240419/vino-1940935410.html
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экономика, россия, италия, московская область (подмосковье), витторио торрембини, barilla, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Италия, Московская область (Подмосковье), Витторио Торрембини, Barilla, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Россияне продолжают есть итальянские макароны, показало исследование

NielsenIQ: россияне продолжают покупать макароны брендов Barilla и Maltagliati

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина в магазине у полок с макаронными изделиями
Мужчина в магазине у полок с макаронными изделиями - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина в магазине у полок с макаронными изделиями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне продолжают есть итальянские макароны - бренды Barilla и Maltagliati вошли в топ-5 рынка в стране в денежном выражении, даже с учетом того, что Barilla частично заморозила деятельность в стране, при этом потребители все чаще предпочитают заказывать такую продукцию в интернете, подсчитали для РИА Новости в исследовательской компании NielsenIQ.
В конце мая прошлого года президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини сообщил агентству, что итальянский бизнес, несмотря на давление Запада, не собирается уходить из России, покидать такой привлекательный рынок.
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Так, в отчете NielsenIQ отмечается, что за 12 месяцев (до марта 2024 года включительно) динамика офлайн-продаж сухих макаронных изделий замедлилась как в денежном, так и в натуральном выражении. "В розничных сетях она сократилась на 2,1% и 1,7% соответственно. При этом годом ранее объемы продаж макарон также снижались (-5,1%), в то время как в денежном выражении категория росла на фоне увеличения цен", - говорится в исследовании на основе измерения продаж в более чем 150 торговых сетях по всей стране.
Однако "снижение в офлайн-рознице сопровождается резким ростом онлайн-канала", куда перетекает часть продаж макаронных изделий. За аналогичные периоды их динамика росла двузначными темпами, особенно ярко – в натуральном выражении за последний год (+59,8%).
"Что касается ключевых игроков в категории, то за последний год их список не изменился. Совокупно топ-5 брендов занимают 78% продаж от всего оборота макаронных изделий (+1 процентный пункт к аналогичному периоду годом ранее)... За последний год лидеры списка, товары под СТМ (собственная торговая марка - ред.), потеряли долю продаж в пользу брендированной продукции", - добавляется в исследовании. В целом в топ-5 брендов также вошли Makfa, "Шебекинские", Barilla и Maltagliati.
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Компания "СИ Групп" является одним из лидеров рынка макаронных изделий и крупнейшим дистрибьютором бакалейной продукции в России. Она была образована в октябре 2009 года как совместное предприятие Gruppo Colussi – одного из ведущих итальянских производителей макаронных изделий – и группы "ИнфоЛинк" – производителя и дистрибьютора макаронных изделий в России. В ассортимент компании входят такие бренды, как Maltagliati, "Шебекинские", Pasta Zara и другие. В прошлом году ее чистая прибыль составила 3,377 миллиарда рублей против 186,153 миллиона в 2022 году.
Barilla - один из крупнейших в мире производителей макаронных изделий, основанный в Италии. Российская дочерняя компания ООО "Барилла Рус" действует с 2001 года и имеет фабрики в Московской области и Уфе. Весной 2022 года компания решила "приостановить все новые инвестиции и рекламную деятельность и не получать прибыль от присутствия в России до дальнейшего уведомления". В 2023 году чистая прибыль "дочки" составила 1,327 миллиарда рублей против 1,131 миллиарда годом ранее.
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ЭкономикаРоссияИталияМосковская область (Подмосковье)Витторио ТоррембиниBarillaСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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