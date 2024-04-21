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МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы - РИА Новости, 21.04.2024
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19:58 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/liven-1941383301.html
МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы
МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы - РИА Новости, 21.04.2024
МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы
Спасатели предупредили о сильном ливне с грозой в ближайшие часы в Москве, который продлится первую половину ночи с 21 на 22 апреля, сообщили в столичном главке РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T19:58
2024-04-21T19:58
общество
москва
россия
тинао
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ливне с грозой в ближайшие часы в Москве, который продлится первую половину ночи с 21 на 22 апреля, сообщили в столичном главке МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие два часа с сохранением в первой половине ночи с 21 на 22 апреля в отдельных районах Москвы, преимущественно в ТиНАО, ожидается ливневый дождь, гроза", - говорится в сообщении. Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или "112", а также по единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.
https://ria.ru/20240421/pogoda-1941362676.html
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общество, москва, россия, тинао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, ТиНАО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы

МЧС РФ предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-сити"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ливне с грозой в ближайшие часы в Москве, который продлится первую половину ночи с 21 на 22 апреля, сообщили в столичном главке МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие два часа с сохранением в первой половине ночи с 21 на 22 апреля в отдельных районах Москвы, преимущественно в ТиНАО, ожидается ливневый дождь, гроза", - говорится в сообщении.
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Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или "112", а также по единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.
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ОбществоМоскваРоссияТиНАОМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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