Рейтинг@Mail.ru
В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/kurgan-1941344887.html
В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы
В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы - РИА Новости, 21.04.2024
В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы
Жители улицы Кирова в центре Кургана рассказали РИА Новости, что им отключили водоснабжение после того, как один из домов возле дамбы стало затапливать водой... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:39
2024-04-21T14:39
происшествия
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2b4f684dc814688d9e3f3b014868a6f.jpg
КУРГАН, 21 апр - РИА Новости. Жители улицы Кирова в центре Кургана рассказали РИА Новости, что им отключили водоснабжение после того, как один из домов возле дамбы стало затапливать водой из-под насыпи. Ранее сообщалось, что в субботу один из домов по улице Кирова возле дамбы в центре Кургана начало затапливать, его защитили мешками с грунтом. В воскресенье на улицу Кирова приехал водовоз. Люди с ведрами, с большими бутылями выстроились в очередь, чтобы запастись водой. "Вчера вечером нам отключили воду. Думаю из-за того, что есть риск попадания воды из Тобола в водопровод, чтобы никто никакую заразу не подцепил", - сообщила РИА Новости местная жительница по имени Ирина. Она отметила, что в ряде районов города, которые оказались в зоне подтопления, тоже отключили водоснабжение. РИА Новости не располагает комментарием мэрии города об отключении водоснабжения в центральной части Кургана. В субботу губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе в Кургане снова начал расти, выходя в некоторых местах из-под земли с внутренней стороны дамбы. По данным МЧС, в Курганской области на 21 апреля в восьми муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский) в четырех населенных пунктах от воды освободилось семь жилых домов и 72 приусадебных участка. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240419/pvr-1941107816.html
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940579488.html
курган
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a01c85eac39de3dfad80c8ef8afb3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы

Жители улицы Кирова в центре Кургана рассказали, что им отключили водоснабжение

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Река Тобол в Кургане
Читать ria.ru в
КУРГАН, 21 апр - РИА Новости. Жители улицы Кирова в центре Кургана рассказали РИА Новости, что им отключили водоснабжение после того, как один из домов возле дамбы стало затапливать водой из-под насыпи.
Ранее сообщалось, что в субботу один из домов по улице Кирова возле дамбы в центре Кургана начало затапливать, его защитили мешками с грунтом.
Встретили нас замечательно: жительница Кургана о пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Жительница Кургана рассказала о жизни в ПВР
19 апреля, 17:31
В воскресенье на улицу Кирова приехал водовоз. Люди с ведрами, с большими бутылями выстроились в очередь, чтобы запастись водой.
"Вчера вечером нам отключили воду. Думаю из-за того, что есть риск попадания воды из Тобола в водопровод, чтобы никто никакую заразу не подцепил", - сообщила РИА Новости местная жительница по имени Ирина. Она отметила, что в ряде районов города, которые оказались в зоне подтопления, тоже отключили водоснабжение.
РИА Новости не располагает комментарием мэрии города об отключении водоснабжения в центральной части Кургана.
Жительница Кургана рассказывает про эвакуацию коз и коров из затопленного микрорайона - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Жительница Кургана рассказала, как эвакуировала коз и коров
17 апреля, 14:23
В субботу губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе в Кургане снова начал расти, выходя в некоторых местах из-под земли с внутренней стороны дамбы.
По данным МЧС, в Курганской области на 21 апреля в восьми муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский) в четырех населенных пунктах от воды освободилось семь жилых домов и 72 приусадебных участка.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
 
ПроисшествияКурганКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала