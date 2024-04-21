https://ria.ru/20240421/kurgan-1941344887.html

В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы

В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы - РИА Новости, 21.04.2024

В центре Кургана отключили водоснабжение после выхода воды из-под дамбы

Жители улицы Кирова в центре Кургана рассказали РИА Новости, что им отключили водоснабжение после того, как один из домов возле дамбы стало затапливать водой... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:39

2024-04-21T14:39

2024-04-21T14:39

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курганская область

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 21 апр - РИА Новости. Жители улицы Кирова в центре Кургана рассказали РИА Новости, что им отключили водоснабжение после того, как один из домов возле дамбы стало затапливать водой из-под насыпи. Ранее сообщалось, что в субботу один из домов по улице Кирова возле дамбы в центре Кургана начало затапливать, его защитили мешками с грунтом. В воскресенье на улицу Кирова приехал водовоз. Люди с ведрами, с большими бутылями выстроились в очередь, чтобы запастись водой. "Вчера вечером нам отключили воду. Думаю из-за того, что есть риск попадания воды из Тобола в водопровод, чтобы никто никакую заразу не подцепил", - сообщила РИА Новости местная жительница по имени Ирина. Она отметила, что в ряде районов города, которые оказались в зоне подтопления, тоже отключили водоснабжение. РИА Новости не располагает комментарием мэрии города об отключении водоснабжения в центральной части Кургана. В субботу губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе в Кургане снова начал расти, выходя в некоторых местах из-под земли с внутренней стороны дамбы. По данным МЧС, в Курганской области на 21 апреля в восьми муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский) в четырех населенных пунктах от воды освободилось семь жилых домов и 72 приусадебных участка. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240419/pvr-1941107816.html

https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940579488.html

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происшествия, курган, курганская область, наводнения в россии — 2024