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В Крыму назвали ключевой для жителей полуострова указ Путина - РИА Новости, 21.04.2024
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10:24 21.04.2024 (обновлено: 10:52 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/krym-1941319011.html
В Крыму назвали ключевой для жителей полуострова указ Путина
В Крыму назвали ключевой для жителей полуострова указ Путина - РИА Новости, 21.04.2024
В Крыму назвали ключевой для жителей полуострова указ Путина
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что указ президента России Владимира Путина о реабилитации народов Крыма стал ключевым в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T10:24
2024-04-21T10:52
заур смирнов
владимир путин
сергей аксенов (политик)
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что указ президента России Владимира Путина о реабилитации народов Крыма стал ключевым в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове. Путин ровно десять лет назад, 21 апреля 2014 года, подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Этот день объявлен Днем возрождения реабилитированных народов. "Указ президента России о реабилитации народов, выселенных из Крыма, сыграл ключевую роль в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове, в том числе, в условиях проведения СВО", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, на фоне попыток коллективного Запада дестабилизировать ситуацию через национальный вопрос, указ о реабилитации стал фактором объединяющим не только народы Крыма, но и бойцов разных национальностей находящихся на передовой. При этом, в поздравлении главы Крыма Сергея Аксенова говорится, что за 10 лет на обустройство граждан из числа реабилитированных народов выделено более 18 миллиардов рублей. "Построены десятки объектов инженерной инфраструктуры, образования, социальной сферы. Более тысячи человек получили бесплатное жилье. Каждый год издаются десятки наименований книг на языках реабилитированных народов, господдержка оказывается СМИ, много делается для сохранения народных традиций, духовности, культуры", - говорится в поздравлении главы республики по случаю Дня возрождения реабилитированных народов.
https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html
https://ria.ru/20240418/putin-1940859516.html
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заур смирнов, владимир путин, сергей аксенов (политик), общество, республика крым
Заур Смирнов, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Общество, Республика Крым
В Крыму назвали ключевой для жителей полуострова указ Путина

Глава крымской миссии Смирнов: указ Путина о реабилитации народов стал ключевым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что указ президента России Владимира Путина о реабилитации народов Крыма стал ключевым в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове.
Путин ровно десять лет назад, 21 апреля 2014 года, подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Этот день объявлен Днем возрождения реабилитированных народов.
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"Указ президента России о реабилитации народов, выселенных из Крыма, сыграл ключевую роль в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове, в том числе, в условиях проведения СВО", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, на фоне попыток коллективного Запада дестабилизировать ситуацию через национальный вопрос, указ о реабилитации стал фактором объединяющим не только народы Крыма, но и бойцов разных национальностей находящихся на передовой.
При этом, в поздравлении главы Крыма Сергея Аксенова говорится, что за 10 лет на обустройство граждан из числа реабилитированных народов выделено более 18 миллиардов рублей.
"Построены десятки объектов инженерной инфраструктуры, образования, социальной сферы. Более тысячи человек получили бесплатное жилье. Каждый год издаются десятки наименований книг на языках реабилитированных народов, господдержка оказывается СМИ, много делается для сохранения народных традиций, духовности, культуры", - говорится в поздравлении главы республики по случаю Дня возрождения реабилитированных народов.
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