https://ria.ru/20240421/kontsert-1940841844.html

В галерее Церетели при свечах выступит самый необычный оркестр России

В галерее Церетели при свечах выступит самый необычный оркестр России - РИА Новости, 21.04.2024

В галерее Церетели при свечах выступит самый необычный оркестр России

В галерее искусств Зураба Церетели состоится концерт Imperialis Orchestra, который называют самым необычным коллективом России. Музыканты исполнят в авторских... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T06:36

2024-04-21T06:36

2024-04-21T06:36

культура

музыка

куда сходить

зураб церетели

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В галерее искусств Зураба Церетели состоится концерт Imperialis Orchestra, который называют самым необычным коллективом России. Музыканты исполнят в авторских аранжировках лучшие произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди — автора мелодий из культовых фильмов "1+1", "Земля кочевников", "Черный лебедь", "Мамочка". Выступление пройдет в особенной атмосфере — при сотне свечей.Imperialis Orchestra был создан в 2015 году. В его репертуаре произведения разных жанров: классика, рок и поп-музыка, джаз. "Наш оркестр называют самым необычным в стране. Наш слоган — "удивляем музыкой" и "оркестр на все времена", — рассказал РИА Новости основатель коллектива, художественный руководитель и солист Тарас Гусаров (саксофон).По его словам, уникальность Imperialis Orchestra не только в полифоничности. "Многие коллективы исполняют разного рода направления. Но мы углубляемся в каждый из жанров настолько, чтобы показать его подлинно, стильно, качественно, а не как пародию на рок или классику. Образование позволяет нам это делать, — пояснил музыкант. — Мы вытворяем на сцене подчас удивительные вещи. Например, я выезжаю на сигвее и одновременно играю на саксофоне, это вызывает у публике бешенный восторг".В составе Imperialis Orchestra профессиональные исполнители – солисты, выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской консерватории им. П.И. Чайковского. За девять лет своего существования, коллективом было исполнено больше 1500 концертов на разных площадках России. "Галерея Церетели обладает невероятной магической силой. Этот огромный атриум с потрясающей акустикой, скульптуры Зураба Константиновича, которые просто сводят с ума своей бешенной энергетикой, масштабом. Они весьма мощно усиливают эмоциональное восприятие наших слушателей", — отметил Тарас Гусаров.У оркестра уже есть своя публика, которая, как сказал худрук коллектива, "приходит не на площадку, не на программу, а именно на нас". "Это люди, которые знают, что мы что-то новое обязательно придумаем, как-то опять удивим. Есть слушатели, которые любят какие-то отдельные наши программы. У оркестра их большое количество: это парижская музыка, это Нью-Йорк, поп и рок хиты в наших собственных аранжировках. Я также являюсь композитором. И мелодии с моего первого альбома мы периодически исполняем в рамках программы неоклассика", — рассказал Тарас.Imperialis Orchestra выступал и за границей. "Сейчас это довольно сложно, да и не нужно. Россия настолько большая страна. Об этом узнаешь, к сожалению, только когда нет возможности выехать за границу. Мы хотели бы выступить в каждом городе каждого региона, это одна из наших пока еще не до конца воплотившихся фантазий. В мае полетим на Дальний Восток с программой русские симфонические рок-хиты", — отметил музыкант.

https://ria.ru/20240405/domingo-1938033388.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

музыка, куда сходить , зураб церетели