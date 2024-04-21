Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 21.04.2024 (обновлено: 03:33 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/kongressvumen-1941291588.html
Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США
Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США - РИА Новости, 21.04.2024
Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США
Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине предательством интересов США со... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T01:47
2024-04-21T03:33
украина
сша
россия
майк джонсон
марджори тейлор грин
ллойд остин
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3f30334d6fafe701ba6e00e8a3ea70ec.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине предательством интересов США со стороны спикера палаты Майка Джонсона. "Майк Джонсон снова предал Америку. После того, как он ничего не сделал для обеспечения безопасности южной границы Америки... спикер Джонсон только что направил 61 миллиард долларов на финансирование прокси-войны против России на Украине", - написала она в соцсети X. Конгрессвумен считает, что США "были бы сильнее", если бы Джонсон не был таким "вероломным". Она также снова заявила о том, что палате нужен новый спикер. "Республиканцы в палате и американский народ были бы сильнее без его вероломства и предательства своих принципов", - добавила Грин. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из этих средств пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240118/razblokirovanie-1921977655.html
https://ria.ru/20231130/amerika-1913016386.html
https://ria.ru/20240214/proekt-1927424374.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_9a04757a606395ceb9411ff195250b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, майк джонсон, марджори тейлор грин, ллойд остин, евросоюз, еврокомиссия
Украина, США, Россия, Майк Джонсон, Марджори Тейлор Грин, Ллойд Остин, Евросоюз, Еврокомиссия
Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США

Конгрессвумен Грин назвала выделение Киеву 61 миллиарда долларов предательством

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине предательством интересов США со стороны спикера палаты Майка Джонсона.
"Майк Джонсон снова предал Америку. После того, как он ничего не сделал для обеспечения безопасности южной границы Америки... спикер Джонсон только что направил 61 миллиард долларов на финансирование прокси-войны против России на Украине", - написала она в соцсети X.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине
18 января, 06:40
Конгрессвумен считает, что США "были бы сильнее", если бы Джонсон не был таким "вероломным". Она также снова заявила о том, что палате нужен новый спикер.
"Республиканцы в палате и американский народ были бы сильнее без его вероломства и предательства своих принципов", - добавила Грин.
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из этих средств пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям.
После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Конгрессвумен отвергла план спикера палаты представителей о помощи Киеву
30 ноября 2023, 20:16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Джонсон: палату представителей не принудят к принятию проекта помощи Киеву
14 февраля, 19:10
 
УкраинаСШАРоссияМайк ДжонсонМарджори Тейлор ГринЛлойд ОстинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала