https://ria.ru/20240421/kongressvumen-1941291588.html

Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США

Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США - РИА Новости, 21.04.2024

Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине предательством интересов США со... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T01:47

2024-04-21T01:47

2024-04-21T03:33

украина

сша

россия

майк джонсон

марджори тейлор грин

ллойд остин

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине предательством интересов США со стороны спикера палаты Майка Джонсона. "Майк Джонсон снова предал Америку. После того, как он ничего не сделал для обеспечения безопасности южной границы Америки... спикер Джонсон только что направил 61 миллиард долларов на финансирование прокси-войны против России на Украине", - написала она в соцсети X. Конгрессвумен считает, что США "были бы сильнее", если бы Джонсон не был таким "вероломным". Она также снова заявила о том, что палате нужен новый спикер. "Республиканцы в палате и американский народ были бы сильнее без его вероломства и предательства своих принципов", - добавила Грин. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из этих средств пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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https://ria.ru/20231130/amerika-1913016386.html

https://ria.ru/20240214/proekt-1927424374.html

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украина, сша, россия, майк джонсон, марджори тейлор грин, ллойд остин, евросоюз, еврокомиссия