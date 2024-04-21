Конгрессвумен обвинила спикера Джонсона в предательстве интересов США
Конгрессвумен Грин назвала выделение Киеву 61 миллиарда долларов предательством
© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине предательством интересов США со стороны спикера палаты Майка Джонсона.
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Конгрессвумен считает, что США "были бы сильнее", если бы Джонсон не был таким "вероломным". Она также снова заявила о том, что палате нужен новый спикер.
"Республиканцы в палате и американский народ были бы сильнее без его вероломства и предательства своих принципов", - добавила Грин.
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Министр обороны США Ллойд Остин признавал, что 50 миллиардов из этих средств пойдут на контракты американским военно-промышленным компаниям.
После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.