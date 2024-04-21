Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 21.04.2024 (обновлено: 09:38 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/kongress-1941289321.html
В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине
В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине - РИА Новости, 21.04.2024
В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине
Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T00:55
2024-04-21T09:38
в мире
украина
сша
рэнд пол
вивек рамасвами
дмитрий песков
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/17/1562561787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52bb4a9b86c25a936dd8794219956240.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители Демпартии.Как пишет Fox News, ближе к концу голосования демократы начали размахивать флагами Украины, из-за чего председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола."Левая сторона прохода (места, где сидят демократы. — Прим. ред.) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание. Он сказал, что размахивание флагами является нарушением правил, и назвал это неуместным, на что демократы ответили насмешками", — говорится в сюжете.В свою очередь, республиканка от Флориды Анна Паулина Луна подошла к микрофону, сказав: "Уберите эти чертовы флаги", что вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов, отмечает телеканал.Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол опубликовал в соцсети X видео с голосования, на котором запечатлены демократы с украинскими флагами, раскритиковав выделение "с трудом заработанных денег" американцев "коррумпированному иностранному режиму"."И вот так они кричат "Украина! Украина!", с радостью работая над безопасностью границ Украины, а не наших", — возмутился сенатор.Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами прокомментировал данную запись, написав: "Худшие идеи в Вашингтоне зачастую исходят от обеих партий".В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Президент США Джо Байден еще в октябре запросил конгресс об экстренных ассигнованиях, но натолкнулся на обструкцию республиканской оппозиции. Та, не желая подыгрывать президенту-демократу в предвыборный период и следуя сильным в ее среде изоляционистским традициям, долго пыталась увязать помощь Украине с проведением масштабной погранично-миграционной реформы в контексте миграционного кризиса на южной границе США.
https://ria.ru/20240421/kongress-1941287929.html
https://ria.ru/20240420/zakharova-1941278684.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/17/1562561787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1be862513b95c38c8534eb449c469b63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, рэнд пол, вивек рамасвами, дмитрий песков, конгресс сша
В мире, Украина, США, Рэнд Пол, Вивек Рамасвами, Дмитрий Песков, Конгресс США
В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине

Члены конгресса США устроили перепалку из-за флагов Украины в зале заседания

© AP Photo / Patrick SemanskyПалата представителей конгресса США
Палата представителей конгресса США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Палата представителей конгресса США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители Демпартии.
Как пишет Fox News, ближе к концу голосования демократы начали размахивать флагами Украины, из-за чего председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Раскрыты неожиданные результаты голосования по пакету помощи Украине
00:25
"Левая сторона прохода (места, где сидят демократы. — Прим. ред.) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание. Он сказал, что размахивание флагами является нарушением правил, и назвал это неуместным, на что демократы ответили насмешками", — говорится в сюжете.
В свою очередь, республиканка от Флориды Анна Паулина Луна подошла к микрофону, сказав: "Уберите эти чертовы флаги", что вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов, отмечает телеканал.
Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол опубликовал в соцсети X видео с голосования, на котором запечатлены демократы с украинскими флагами, раскритиковав выделение "с трудом заработанных денег" американцев "коррумпированному иностранному режиму".
"И вот так они кричат "Украина! Украина!", с радостью работая над безопасностью границ Украины, а не наших", — возмутился сенатор.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В МИД прокомментировали выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню
Вчера, 21:52
Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами прокомментировал данную запись, написав: "Худшие идеи в Вашингтоне зачастую исходят от обеих партий".
В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Президент США Джо Байден еще в октябре запросил конгресс об экстренных ассигнованиях, но натолкнулся на обструкцию республиканской оппозиции. Та, не желая подыгрывать президенту-демократу в предвыборный период и следуя сильным в ее среде изоляционистским традициям, долго пыталась увязать помощь Украине с проведением масштабной погранично-миграционной реформы в контексте миграционного кризиса на южной границе США.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
Вчера, 21:36
 
В миреУкраинаСШАРэнд ПолВивек РамасвамиДмитрий ПесковКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала