https://ria.ru/20240421/kongress-1941289321.html

В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине

В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине - РИА Новости, 21.04.2024

В конгрессе разразился скандал во время голосования по Украине

Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T00:55

2024-04-21T00:55

2024-04-21T09:38

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вивек рамасвами

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конгресс сша

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Республиканцы и демократы устроили перепалку во время голосования по пакету помощи Украине из-за украинских флагов, которыми начали размахивать представители Демпартии.Как пишет Fox News, ближе к концу голосования демократы начали размахивать флагами Украины, из-за чего председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро обвинил их в нарушении протокола."Левая сторона прохода (места, где сидят демократы. — Прим. ред.) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание. Он сказал, что размахивание флагами является нарушением правил, и назвал это неуместным, на что демократы ответили насмешками", — говорится в сюжете.В свою очередь, республиканка от Флориды Анна Паулина Луна подошла к микрофону, сказав: "Уберите эти чертовы флаги", что вызвало еще большую словесную реакцию со стороны демократов, отмечает телеканал.Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол опубликовал в соцсети X видео с голосования, на котором запечатлены демократы с украинскими флагами, раскритиковав выделение "с трудом заработанных денег" американцев "коррумпированному иностранному режиму"."И вот так они кричат "Украина! Украина!", с радостью работая над безопасностью границ Украины, а не наших", — возмутился сенатор.Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами прокомментировал данную запись, написав: "Худшие идеи в Вашингтоне зачастую исходят от обеих партий".В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Президент США Джо Байден еще в октябре запросил конгресс об экстренных ассигнованиях, но натолкнулся на обструкцию республиканской оппозиции. Та, не желая подыгрывать президенту-демократу в предвыборный период и следуя сильным в ее среде изоляционистским традициям, долго пыталась увязать помощь Украине с проведением масштабной погранично-миграционной реформы в контексте миграционного кризиса на южной границе США.

https://ria.ru/20240421/kongress-1941287929.html

https://ria.ru/20240420/zakharova-1941278684.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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в мире, украина, сша, рэнд пол, вивек рамасвами, дмитрий песков, конгресс сша