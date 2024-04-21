https://ria.ru/20240421/kongress-1941287929.html
Раскрыты неожиданные результаты голосования по пакету помощи Украине
Раскрыты неожиданные результаты голосования по пакету помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Раскрыты неожиданные результаты голосования по пакету помощи Украине
Большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США выступили против одобрения нового пакета помощи Украине, свидетельствуют РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T00:25
2024-04-21T00:25
2024-04-21T07:37
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США выступили против одобрения нового пакета помощи Украине, свидетельствуют результаты голосования.Пакет помощи был принят 311 голосами членов палаты против 112, при этом только 101 республиканец проголосовал за законопроект, в то время как 112 проголосовали "против". В поддержку проекта выступили 210 членов Демократической партии.В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240420/zakharova-1941278684.html
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В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Конгресс США, Палата представителей конгресса США
Раскрыты неожиданные результаты голосования по пакету помощи Украине
Больше половины республиканцев не поддержали новый пакет помощи Украине