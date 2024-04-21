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В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре
В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 21.04.2024
В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре
По объекту портовой логистики Одесской области нанесен точечный удар, заявил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:35
2024-04-21T15:35
2024-04-21T17:15
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. По объекту портовой логистики Одесской области нанесен точечный удар, заявил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. "После обеда ударили баллистикой по Одесской области. Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры", — написал он.Тип объекта и степень разрушений не уточняются. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240306/udar-1931568103.html
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в мире, одесская область, одесса
В мире, Одесская область, Одесса, Специальная военная операция на Украине
В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударе по объекту портовой логистики