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В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 21.04.2024 (обновлено: 17:15 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/kiper-1941353262.html
В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре
В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре - РИА Новости, 21.04.2024
В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре
По объекту портовой логистики Одесской области нанесен точечный удар, заявил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:35
2024-04-21T17:15
в мире
одесская область
одесса
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. По объекту портовой логистики Одесской области нанесен точечный удар, заявил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. "После обеда ударили баллистикой по Одесской области. Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры", — написал он.Тип объекта и степень разрушений не уточняются. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240306/udar-1931568103.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесская область, одесса
В мире, Одесская область, Одесса, Специальная военная операция на Украине
В Одесской области заявили о точечном ударе по припортовой инфраструктуре

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударе по объекту портовой логистики

© Фото : ДСНС ОдещиниСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : ДСНС Одещини
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. По объекту портовой логистики Одесской области нанесен точечный удар, заявил глава региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
"После обеда ударили баллистикой по Одесской области. Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры", — написал он.
Боевая стрельба по целям - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы
6 марта, 19:21
Тип объекта и степень разрушений не уточняются.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьОдесса
 
 
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