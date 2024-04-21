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"Перемирие": в Киеве испугались решения конгресса США
"Перемирие": в Киеве испугались решения конгресса США - РИА Новости, 21.04.2024
"Перемирие": в Киеве испугались решения конгресса США
Украинцы могли заключить перемирие, но они продолжат погибать из-за решения конгресса США выделить финансовую помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:41
2024-04-21T16:41
2024-04-21T17:55
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинцы могли заключить перемирие, но они продолжат погибать из-за решения конгресса США выделить финансовую помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Если бы денег не было, то, наверное, было бы перемирие. А поскольку деньги выделены, то, соответственно, будет продолжение этой бойни. Для Украины, конечно, все плохо, потому что, чем больше украинцев гибнет, тем, естественно, хуже", — сказал он.Аналитик отметил, что Украина находится в максимально уязвимом положении из-за отсутствия боеприпасов. В связи с этим Соскин выразил опасения, что ближайшие дни Россия может усилить удары, не дожидаясь первых поставок американской помощи."Это очень плохое "окно" для Украины. Ей нечем отбиваться, и мы это видим каждый день", — заключил эксперт.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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"Перемирие": в Киеве испугались решения конгресса США
Соскин: конгресс США помешал Украине заключить перемирие