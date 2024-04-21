https://ria.ru/20240421/khamas-1941323079.html

В ХАМАС рассказали о препятствии для соглашения о прекращении огня в Газе

В ХАМАС рассказали о препятствии для соглашения о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 21.04.2024

В ХАМАС рассказали о препятствии для соглашения о прекращении огня в Газе

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил в интервью турецкому госагентству Anadolu, что препятствием для достижения соглашения о... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T11:15

2024-04-21T11:15

2024-04-21T11:15

в мире

израиль

сша

исмаил хания

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил в интервью турецкому госагентству Anadolu, что препятствием для достижения соглашения о прекращения огня в Газе являются США. "Мы согласились на эти переговоры при условии, что они приведут к "постоянному прекращению огня, полному выводу войск, возвращению перемещённых лиц и соглашению об обмене пленными", - сказал Хания.Подчеркнув, что Израиль не согласился на прекращение огня в Газе, несмотря на все проведённые до сих пор заседания и десятки переданных через посредников документов, Хания сказал, что "всё, чего он (Израиль) хочет, - это забрать пленных, а затем возобновить войну в Газе". "А это невозможно. Израильская армия должна полностью уйти из Газы. Он (Израиль) также не хочет, чтобы перемещённые лица возвращались на север Газы. Он согласен на ограниченное и постепенное возвращение. Этого тоже нельзя сделать... Препятствием для достижения соглашения являются Израиль и США, которые принимают его точку зрения и не оказывают никакого давления. Как только Израиль примет эти требования, мы будем готовы подписать соглашение", - сказал Хания. По его словам, гибель его сыновей и внуков не повлечет за собой уступки в переговорах по достижению прекращения огня в Газе. Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников. "Прежде всего, это неспособность врага достичь своих военных целей в течение 7 месяцев и его неспособность достичь чего-либо, кроме убийства мирных жителей, тысяч детей, женщин и стариков. Резня, в которой были убиты 3 моих сына и 5 моих внуков, подпадает под эти рамки и подчеркивает провал врага", - сказал Хания. "Второй аспект заключается в том, что они (Израиль) думают, что такая резня, которая распространяется на мой дом, моих сыновей и внуков, окажет давление на руководство и лидеров движения, чтобы те пошли на уступки в ходе текущих переговоров, что является заблуждением. В-третьих, мои сыновья являются частью палестинского народа, и их положение такое же, как и положение всего палестинского народа. Я с самого начала сказал, что кровь моих сыновей не более ценна, чем кровь сыновей палестинского народа в Газе, на Западном берегу, везде", - сказал Хания.

https://ria.ru/20240421/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240210/gaza-1926204676.html

https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html

израиль

сша

палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа