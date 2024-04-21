ХАМАС: Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана
Глава политбюро ХАМАС: Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР. Архивное фото
АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана или стали "военным крылом", заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в интервью турецкому госагентству Anadolu.
"(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху не хочет прекращать войну в Газе, но хочет расширить её рамки, чтобы она стала региональной. Точно так же он хочет, чтобы американцы участвовали в войне на любом фронте, особенно против Ирана, или были военным крылом, обслуживающим Израиль", - сказал Хания.
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По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, что Иран и Израиль больше не будут обмениваться взаимными ударами.
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