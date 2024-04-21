https://ria.ru/20240421/khamas-1941318165.html

ХАМАС: Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана

ХАМАС: Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана - РИА Новости, 21.04.2024

ХАМАС: Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана

Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана или стали "военным крылом", заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в интервью турецкому... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T10:07

2024-04-21T10:07

2024-04-21T10:07

в мире

иран

израиль

исмаил хания

хамас

обострение ситуации между ираном и израилем

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902497155_371:339:3072:1858_1920x0_80_0_0_fd3695ac5b0ddd0c4d7a7ff8b7da149e.jpg

АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Израиль хочет, чтобы США участвовали в войне против Ирана или стали "военным крылом", заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в интервью турецкому госагентству Anadolu. "(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху не хочет прекращать войну в Газе, но хочет расширить её рамки, чтобы она стала региональной. Точно так же он хочет, чтобы американцы участвовали в войне на любом фронте, особенно против Ирана, или были военным крылом, обслуживающим Израиль", - сказал Хания. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник, что Иран и Израиль больше не будут обмениваться взаимными ударами.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, исмаил хания, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году