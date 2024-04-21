Нетаньяху пригрозил ХАМАС болезненными ударами
Нетаньяху: Израиль в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на ХАМАС
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Израиль в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет "болезненные удары", так как это единственный способ продвинуться в вопросе освобождения заложников из сектора Газа, заявил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Обращаясь к нации по поводу начала иудейского праздника Песах, посвященного исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства, Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС отвергло все предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. По его словам, ХАМАС - это единственный игрок, не позволяющий добиться соглашения.
"Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время. В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы", - заявил премьер.
Нетаньяху также подчеркнул исключительную роль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в вопросах обеспечения безопасности страны, и добавил, что будет "бороться изо всех сил" с возможным введением санкций против одного из ее батальонов.
В субботу портал Axios сообщил со ссылкой на три американских источника, что госсекретарь США Энтони Блинкен на днях может впервые объявить о санкциях против израильского ультраортодоксального батальона Нецах Йегуда в составе ЦАХАЛ за нарушения прав человека на Западном Берегу. Уточняется, что санкции запретят батальону и его членам получать какую-либо военную помощь или обучение со стороны США.