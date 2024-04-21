Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН
Израиль выразит протест послам стран, голосовавшим за членство Палестины в ООН
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МИД Израиля намерен в воскресенье выразить протест послам стран, проголосовавшим за рекомендации принять Палестину в состав ООН, заявил представитель внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.
Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".
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"По поручению министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, завтра, в воскресенье, министерство иностранных дел вызовет на беседу для выражения протеста послов стран, проголосовавших в Совете Безопасности за повышение статуса палестинцев в ООН", — написал Мармортштейн в соцсети Х.
В частности, как отметил представитель, в МИД будут вызваны послы Франции, Японии, Южной Кореи, Мальты, Словакии и Эквадора. "Кроме того, аналогичный протест будет выражен и другим странам, проголосовавшим за предложение Алжира, которое было отклонено, о повышении статуса палестинцев", — добавил Марморштейн.
"Однозначное послание, которое будет передано послам: политический жест в адрес палестинцев и призыв признать палестинское государство через шесть месяцев после резни 7 октября — это награда за терроризм", — написал представитель израильского МИД.
В случае принятия рекомендации Совбезом она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.
Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.