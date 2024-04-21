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Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН - РИА Новости, 21.04.2024
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00:04 21.04.2024 (обновлено: 05:59 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/izrail-1941287362.html
Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН
Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН - РИА Новости, 21.04.2024
Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН
МИД Израиля намерен в воскресенье выразить протест послам стран, проголосовавшим за рекомендации принять Палестину в состав ООН, заявил представитель... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T00:04
2024-04-21T05:59
в мире
палестина
израиль
сша
исраэль кац
рияд мансур
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МИД Израиля намерен в воскресенье выразить протест послам стран, проголосовавшим за рекомендации принять Палестину в состав ООН, заявил представитель внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за"."По поручению министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, завтра, в воскресенье, министерство иностранных дел вызовет на беседу для выражения протеста послов стран, проголосовавших в Совете Безопасности за повышение статуса палестинцев в ООН", — написал Мармортштейн в соцсети Х.В частности, как отметил представитель, в МИД будут вызваны послы Франции, Японии, Южной Кореи, Мальты, Словакии и Эквадора. "Кроме того, аналогичный протест будет выражен и другим странам, проголосовавшим за предложение Алжира, которое было отклонено, о повышении статуса палестинцев", — добавил Марморштейн. "Однозначное послание, которое будет передано послам: политический жест в адрес палестинцев и призыв признать палестинское государство через шесть месяцев после резни 7 октября — это награда за терроризм", — написал представитель израильского МИД. В случае принятия рекомендации Совбезом она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации.Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
https://ria.ru/20240419/palestina-1940927840.html
https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html
https://ria.ru/20240408/palestina-1938673965.html
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в мире, палестина, израиль, сша, исраэль кац, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, США, Исраэль Кац, Рияд Мансур, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН

Израиль выразит протест послам стран, голосовавшим за членство Палестины в ООН

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МИД Израиля намерен в воскресенье выразить протест послам стран, проголосовавшим за рекомендации принять Палестину в состав ООН, заявил представитель внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.
Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН
19 апреля, 00:17
«
"По поручению министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, завтра, в воскресенье, министерство иностранных дел вызовет на беседу для выражения протеста послов стран, проголосовавших в Совете Безопасности за повышение статуса палестинцев в ООН", — написал Мармортштейн в соцсети Х.
В частности, как отметил представитель, в МИД будут вызваны послы Франции, Японии, Южной Кореи, Мальты, Словакии и Эквадора. "Кроме того, аналогичный протест будет выражен и другим странам, проголосовавшим за предложение Алжира, которое было отклонено, о повышении статуса палестинцев", — добавил Марморштейн.
"Однозначное послание, которое будет передано послам: политический жест в адрес палестинцев и призыв признать палестинское государство через шесть месяцев после резни 7 октября — это награда за терроризм", — написал представитель израильского МИД.
В случае принятия рекомендации Совбезом она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
США при объяснении вето в СБ ООН выглядели жалкими, рассказал Полянский
19 апреля, 01:32
Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Миссия России призвала всех членов ООН поддержать заявку Палестины
8 апреля, 17:30
 
В миреПалестинаИзраильСШАИсраэль КацРияд МансурООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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