https://ria.ru/20240421/izrail-1941287362.html

Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН

Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН - РИА Новости, 21.04.2024

Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН

МИД Израиля намерен в воскресенье выразить протест послам стран, проголосовавшим за рекомендации принять Палестину в состав ООН, заявил представитель... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T00:04

2024-04-21T00:04

2024-04-21T05:59

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. МИД Израиля намерен в воскресенье выразить протест послам стран, проголосовавшим за рекомендации принять Палестину в состав ООН, заявил представитель внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн.Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за"."По поручению министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, завтра, в воскресенье, министерство иностранных дел вызовет на беседу для выражения протеста послов стран, проголосовавших в Совете Безопасности за повышение статуса палестинцев в ООН", — написал Мармортштейн в соцсети Х.В частности, как отметил представитель, в МИД будут вызваны послы Франции, Японии, Южной Кореи, Мальты, Словакии и Эквадора. "Кроме того, аналогичный протест будет выражен и другим странам, проголосовавшим за предложение Алжира, которое было отклонено, о повышении статуса палестинцев", — добавил Марморштейн. "Однозначное послание, которое будет передано послам: политический жест в адрес палестинцев и призыв признать палестинское государство через шесть месяцев после резни 7 октября — это награда за терроризм", — написал представитель израильского МИД. В случае принятия рекомендации Совбезом она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации.Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

https://ria.ru/20240419/palestina-1940927840.html

https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html

https://ria.ru/20240408/palestina-1938673965.html

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