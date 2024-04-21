https://ria.ru/20240421/ishim-1941367777.html

Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился

Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился - РИА Новости, 21.04.2024

Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился

Прирост уровня воды в реке Ишим Тюменской области замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр, сообщил глава региона Александр Моор в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:27

2024-04-21T17:27

2024-04-21T19:20

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

александр моор

тобол (река)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Прирост уровня воды в реке Ишим Тюменской области замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр, сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале."Река Ишим продолжает обновлять исторический максимум. На 18.00 (16.00 мск) уровень воды в городе составил уже 1061 сантиметр. Прирост замедлился", - написал Моор.Губернатор подчеркнул, что цифры никого не должны успокаивать, важно не терять бдительность.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 14.00 мск уровень воды в реке Ишим составлял 1060 сантиметров. В 6.00 мск воскресенья уровень воды достигал 1051 сантиметр.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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Эвакуация жителей из-за разлива реки Ишим в Тюменской области Более тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области эвакуированы из зоны затопления. Из-за разлива реки Ишим отрезанным от «большой земли» оказался ряд населенных пунктов, где некоторые люди решили остаться в домах, рассказал глава района Сергей Ломовцев: "Мы их не бросаем, поддерживаем" По его словам, местные предприниматели доставляют людям продукты, воду, необходимые товары, налажена лодочная переправа. 2024-04-21T17:27 true PT0M27S

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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, александр моор, тобол (река)