https://ria.ru/20240421/ishim-1941367777.html
Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился
Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился - РИА Новости, 21.04.2024
Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился
Прирост уровня воды в реке Ишим Тюменской области замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр, сообщил глава региона Александр Моор в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:27
2024-04-21T17:27
2024-04-21T19:20
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
александр моор
тобол (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fe7712e9c188571f85f756460a86923.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Прирост уровня воды в реке Ишим Тюменской области замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр, сообщил глава региона Александр Моор в Telegram-канале."Река Ишим продолжает обновлять исторический максимум. На 18.00 (16.00 мск) уровень воды в городе составил уже 1061 сантиметр. Прирост замедлился", - написал Моор.Губернатор подчеркнул, что цифры никого не должны успокаивать, важно не терять бдительность.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 14.00 мск уровень воды в реке Ишим составлял 1060 сантиметров. В 6.00 мск воскресенья уровень воды достигал 1051 сантиметр.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_157:0:1174:763_1920x0_80_0_0_ede0509c969339ed67783d1127bd5e9b.jpg
Эвакуация жителей из-за разлива реки Ишим в Тюменской области
Более тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области эвакуированы из зоны затопления. Из-за разлива реки Ишим отрезанным от «большой земли» оказался ряд населенных пунктов, где некоторые люди решили остаться в домах, рассказал глава района Сергей Ломовцев:
"Мы их не бросаем, поддерживаем"
По его словам, местные предприниматели доставляют людям продукты, воду, необходимые товары, налажена лодочная переправа.
2024-04-21T17:27
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, александр моор, тобол (река)
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Александр Моор, Тобол (река)
Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился
Губернатор Моор: прирост уровня воды в реке Ишим замедлился и составил 1 см