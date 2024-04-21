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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024
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15:22 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/ishim-1941350178.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров
Уровень воды в реке Ишим у одноименного города Тюменской области в воскресенье вырос на 9 сантиметров за 8 часов, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:22
2024-04-21T15:22
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города Тюменской области в воскресенье вырос на 9 сантиметров за 8 часов, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Согласно данным гидрологического бюллетеня, к 14.00 мск уровень воды в реке Ишим достиг 1060 сантиметров. Так, в 6.00 мск уровень воды в реке Ишим у одноименного города составлял 1051 сантиметр.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 9 сантиметров за 8 часов

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города Тюменской области в воскресенье вырос на 9 сантиметров за 8 часов, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, к 14.00 мск уровень воды в реке Ишим достиг 1060 сантиметров.
Так, в 6.00 мск уровень воды в реке Ишим у одноименного города составлял 1051 сантиметр.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
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Ишим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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