https://ria.ru/20240421/ishim-1941350178.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров
Уровень воды в реке Ишим у одноименного города Тюменской области в воскресенье вырос на 9 сантиметров за 8 часов, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:22
2024-04-21T15:22
2024-04-21T15:22
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города Тюменской области в воскресенье вырос на 9 сантиметров за 8 часов, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Согласно данным гидрологического бюллетеня, к 14.00 мск уровень воды в реке Ишим достиг 1060 сантиметров. Так, в 6.00 мск уровень воды в реке Ишим у одноименного города составлял 1051 сантиметр.
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 9 сантиметров за 8 часов