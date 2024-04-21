https://ria.ru/20240421/ishim-1941350178.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на девять сантиметров

Уровень воды в реке Ишим у одноименного города Тюменской области в воскресенье вырос на 9 сантиметров за 8 часов, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:22

2024-04-21T15:22

2024-04-21T15:22

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8435d03f4b6a37b1fd3fa0d136ab567.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города Тюменской области в воскресенье вырос на 9 сантиметров за 8 часов, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. Согласно данным гидрологического бюллетеня, к 14.00 мск уровень воды в реке Ишим достиг 1060 сантиметров. Так, в 6.00 мск уровень воды в реке Ишим у одноименного города составлял 1051 сантиметр.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия