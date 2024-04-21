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Губернатор рассказал, когда ожидается пик паводка в тюменском Ишиме
Губернатор рассказал, когда ожидается пик паводка в тюменском Ишиме - РИА Новости, 21.04.2024
Губернатор рассказал, когда ожидается пик паводка в тюменском Ишиме
Пик подъема воды в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области ожидается к вечеру воскресенья, сообщил глава региона Александр Моор в видеообращении в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:18
2024-04-21T14:18
2024-04-21T14:18
ишим (река)
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александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Пик подъема воды в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области ожидается к вечеру воскресенья, сообщил глава региона Александр Моор в видеообращении в своем Telegram-канале. "Здесь трое суток вода очень динамично поднимается. Практически за трое суток – почти шесть метров. Судя по динамике в последние часы, я думаю, что сегодня к вечеру, ночи, здесь, в городе Ишим должен сформироваться пик паводка. Сейчас самая главная задача в эти дни – окарауливание дамбы и, соответственно, принятие оперативных мер в случае, если какие-то протечки будут обнаружены", - сказал Моор. По последним данным, река Ишим превысила отметку в 10,5 метра, побит рекорд максимального уровня воды 2017 года. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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ишим (река), тюменская область, тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Губернатор рассказал, когда ожидается пик паводка в тюменском Ишиме
Моор: пик подъема воды в реке Ишим ожидается к вечеру воскресенья