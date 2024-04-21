https://ria.ru/20240421/ishim-1941320518.html
Уровень воды у города Ишим вырос на шесть сантиметров за четыре часа
Уровень воды у города Ишим вырос на шесть сантиметров за четыре часа - РИА Новости, 21.04.2024
Уровень воды у города Ишим вырос на шесть сантиметров за четыре часа
Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области вырос на 6 сантиметров за 4 часа, сообщает информационный центр правительства региона в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T10:40
2024-04-21T10:40
2024-04-21T10:45
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области вырос на 6 сантиметров за 4 часа, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале."Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) 21 апреля: уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области – 1057 сантиметров", – следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного правительством региона.Так, в 6.00 мск уровень воды в реке Ишим у одноименного города достигал 1051 сантиметр.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240421/tobol-1941313008.html
ишим (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река)
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Тобол (река)
Уровень воды у города Ишим вырос на шесть сантиметров за четыре часа
В Тюменской области уровень воды в реке у Ишима поднялся на 6 см за 4 часа