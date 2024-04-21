https://ria.ru/20240421/gutsul-1941340673.html

Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию

Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию - РИА Новости, 21.04.2024

Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:03

2024-04-21T14:03

2024-04-21T14:15

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молдавия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию. "То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия "Действие и солидарность") во главе с Майей Санду - это не демократия. Это беззаконие. Такое давление, которое сейчас оказывается на Гагаузию - оно было с приходом PAS", - заявила Гуцул, выступая на съезде. По ее словам, давление продолжается уже 3,5 года. "На сегодняшний день Санду боится нас и нашей команды… И сейчас нам остается совсем чуть-чуть - осенью (на парламентских выборах) победить", - заявила Гуцул. Она посетовала, что "не знает, вернусь ли я в Молдову, пустят ли меня, хотя у меня на сегодня всего одно гражданство - молдавское".

https://ria.ru/20240329/otnosheniya-1936732830.html

https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939292095.html

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