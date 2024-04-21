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Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию - РИА Новости, 21.04.2024
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14:03 21.04.2024 (обновлено: 14:15 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/gutsul-1941340673.html
Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию
Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию - РИА Новости, 21.04.2024
Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию
Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:03
2024-04-21T14:15
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москва
евгения гуцул
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию. "То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия "Действие и солидарность") во главе с Майей Санду - это не демократия. Это беззаконие. Такое давление, которое сейчас оказывается на Гагаузию - оно было с приходом PAS", - заявила Гуцул, выступая на съезде. По ее словам, давление продолжается уже 3,5 года. "На сегодняшний день Санду боится нас и нашей команды… И сейчас нам остается совсем чуть-чуть - осенью (на парламентских выборах) победить", - заявила Гуцул. Она посетовала, что "не знает, вернусь ли я в Молдову, пустят ли меня, хотя у меня на сегодня всего одно гражданство - молдавское".
https://ria.ru/20240329/otnosheniya-1936732830.html
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в мире, гагаузия, молдавия, москва, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Москва, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию.
"То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия "Действие и солидарность") во главе с Майей Санду - это не демократия. Это беззаконие. Такое давление, которое сейчас оказывается на Гагаузию - оно было с приходом PAS", - заявила Гуцул, выступая на съезде.
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По ее словам, давление продолжается уже 3,5 года.
"На сегодняшний день Санду боится нас и нашей команды… И сейчас нам остается совсем чуть-чуть - осенью (на парламентских выборах) победить", - заявила Гуцул.
Она посетовала, что "не знает, вернусь ли я в Молдову, пустят ли меня, хотя у меня на сегодня всего одно гражданство - молдавское".
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В миреГагаузияМолдавияМоскваЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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