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Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию
Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию - РИА Новости, 21.04.2024
Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию
Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:03
2024-04-21T14:03
2024-04-21T14:15
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию. "То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия "Действие и солидарность") во главе с Майей Санду - это не демократия. Это беззаконие. Такое давление, которое сейчас оказывается на Гагаузию - оно было с приходом PAS", - заявила Гуцул, выступая на съезде. По ее словам, давление продолжается уже 3,5 года. "На сегодняшний день Санду боится нас и нашей команды… И сейчас нам остается совсем чуть-чуть - осенью (на парламентских выборах) победить", - заявила Гуцул. Она посетовала, что "не знает, вернусь ли я в Молдову, пустят ли меня, хотя у меня на сегодня всего одно гражданство - молдавское".
https://ria.ru/20240329/otnosheniya-1936732830.html
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в мире, гагаузия, молдавия, москва, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Москва, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию
Глава Гагаузии Гуцул заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию