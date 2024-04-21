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В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС - РИА Новости, 21.04.2024
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20:28 21.04.2024 (обновлено: 22:09 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/gretsiya-1941385778.html
В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС
В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС - РИА Новости, 21.04.2024
В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС
Возле Министерства национальной обороны Греции прошел многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС, сообщается на информационном сайте Компартии... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T20:28
2024-04-21T22:09
в мире
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АФИНЫ, 21 апр — РИА Новости. Возле Министерства национальной обороны Греции прошел многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС, сообщается на информационном сайте Компартии страны (КПГ) 902.gr. Марш начался в городе Марафоне, откуда ежегодно стартует забег на дистанцию 42 километра 195 метров. Сначала в манифестации участвовали несколько сотен человек, но по мере продвижения к ней присоединились другие желающие. В итоге к министерству пришла колонна из нескольких тысяч протестующих.Мероприятие прошло в рамках Дня общенациональных антиимпериалистических действий. Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) призвал к массовому участию в Марафоне мира 21 апреля, чтобы показать несогласие со всеми планами войны и выступить против участия в них Афин."Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО" — вот некоторые из лозунгов, которые скандировали демонстранты", — говорится в сообщении на портале.Манифестанты также заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа.Массовые акции прошли и в других греческих городах.
https://ria.ru/20240408/istrebiteli-1938502885.html
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Митинг в Афинах против военных планов США, НАТО и ЕС
Митинг против военных планов США, НАТО и ЕС проходит возле министерства национальной обороны Греции в Афинах, где вечером завершился Марафонский марш мира. Он стартовал в легендарном городке Марафон, откуда выдвинулись несколько сотен человек, а к месту проведения колонна насчитывала уже тысячи участников. "Ни земли, ни воды убийцам народов Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штабы НАТО" скандируют люди.
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в мире, греция, сша, палестина, нато, евросоюз
В мире, Греция, США, Палестина, НАТО, Евросоюз
В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС

В Греции у здания Минобороны прошла акция против военных планов США, НАТО и ЕС

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 апр — РИА Новости. Возле Министерства национальной обороны Греции прошел многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС, сообщается на информационном сайте Компартии страны (КПГ) 902.gr.
Марш начался в городе Марафоне, откуда ежегодно стартует забег на дистанцию 42 километра 195 метров.
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Сначала в манифестации участвовали несколько сотен человек, но по мере продвижения к ней присоединились другие желающие. В итоге к министерству пришла колонна из нескольких тысяч протестующих.
Мероприятие прошло в рамках Дня общенациональных антиимпериалистических действий. Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) призвал к массовому участию в Марафоне мира 21 апреля, чтобы показать несогласие со всеми планами войны и выступить против участия в них Афин.
"Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО" — вот некоторые из лозунгов, которые скандировали демонстранты", — говорится в сообщении на портале.
Манифестанты также заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа.
Массовые акции прошли и в других греческих городах.
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