https://ria.ru/20240421/gretsiya-1941385778.html

В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС

В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС - РИА Новости, 21.04.2024

В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС

Возле Министерства национальной обороны Греции прошел многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС, сообщается на информационном сайте Компартии... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T20:28

2024-04-21T20:28

2024-04-21T22:09

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АФИНЫ, 21 апр — РИА Новости. Возле Министерства национальной обороны Греции прошел многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС, сообщается на информационном сайте Компартии страны (КПГ) 902.gr. Марш начался в городе Марафоне, откуда ежегодно стартует забег на дистанцию 42 километра 195 метров. Сначала в манифестации участвовали несколько сотен человек, но по мере продвижения к ней присоединились другие желающие. В итоге к министерству пришла колонна из нескольких тысяч протестующих.Мероприятие прошло в рамках Дня общенациональных антиимпериалистических действий. Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) призвал к массовому участию в Марафоне мира 21 апреля, чтобы показать несогласие со всеми планами войны и выступить против участия в них Афин."Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО" — вот некоторые из лозунгов, которые скандировали демонстранты", — говорится в сообщении на портале.Манифестанты также заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа.Массовые акции прошли и в других греческих городах.

https://ria.ru/20240408/istrebiteli-1938502885.html

https://ria.ru/20240307/gretsiya-1931763918.html

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Митинг в Афинах против военных планов США, НАТО и ЕС Митинг против военных планов США, НАТО и ЕС проходит возле министерства национальной обороны Греции в Афинах, где вечером завершился Марафонский марш мира. Он стартовал в легендарном городке Марафон, откуда выдвинулись несколько сотен человек, а к месту проведения колонна насчитывала уже тысячи участников. "Ни земли, ни воды убийцам народов Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штабы НАТО" скандируют люди. 2024-04-21T20:28 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, сша, палестина, нато, евросоюз