https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html
В Германии перевернулся автобус со школьниками
В Германии перевернулся автобус со школьниками - РИА Новости, 21.04.2024
В Германии перевернулся автобус со школьниками
Автобус перевернулся близ города Ольпе на западе Германии, в результате чего травмы получили 27 школьников, сообщило в воскресенье издание Bild. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:57
2024-04-21T14:57
2024-04-21T15:12
в мире
германия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Автобус перевернулся близ города Ольпе на западе Германии, в результате чего травмы получили 27 школьников, сообщило в воскресенье издание Bild.Сообщается, что автобус вез школьников 15-17 лет из Марбурга в Англию, также в нем находились взрослые сопровождающие. На трассе А45 автобус неожиданно выехал с дороги и перевернулся."Всего в результате аварии пострадали 27 подростков — четверо из них серьезно, они были доставлены в больницу. Водитель автобуса (54 года) также получил легкие травмы", - пишет Bild.Всего в автобусе было 75 пассажиров. Для тех, кому не потребовалась медицинская помощь, был организован трансфер назад в Марбург.Причины ДТП пока не установлены.
https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
В Германии перевернулся автобус со школьниками
Bild: в Германии перевернулся автобус, пострадали 27 школьников и водитель
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Автобус перевернулся близ города Ольпе на западе Германии, в результате чего травмы получили 27 школьников, сообщило в воскресенье издание Bild
.
Сообщается, что автобус вез школьников 15-17 лет из Марбурга в Англию
, также в нем находились взрослые сопровождающие. На трассе А45 автобус неожиданно выехал с дороги и перевернулся.
"Всего в результате аварии пострадали 27 подростков — четверо из них серьезно, они были доставлены в больницу. Водитель автобуса (54 года) также получил легкие травмы", - пишет Bild.
Всего в автобусе было 75 пассажиров. Для тех, кому не потребовалась медицинская помощь, был организован трансфер назад в Марбург.
Причины ДТП пока не установлены.