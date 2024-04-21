https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

В Германии перевернулся автобус со школьниками

В Германии перевернулся автобус со школьниками - РИА Новости, 21.04.2024

В Германии перевернулся автобус со школьниками

Автобус перевернулся близ города Ольпе на западе Германии, в результате чего травмы получили 27 школьников, сообщило в воскресенье издание Bild. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:57

2024-04-21T14:57

2024-04-21T15:12

в мире

германия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Автобус перевернулся близ города Ольпе на западе Германии, в результате чего травмы получили 27 школьников, сообщило в воскресенье издание Bild.Сообщается, что автобус вез школьников 15-17 лет из Марбурга в Англию, также в нем находились взрослые сопровождающие. На трассе А45 автобус неожиданно выехал с дороги и перевернулся."Всего в результате аварии пострадали 27 подростков — четверо из них серьезно, они были доставлены в больницу. Водитель автобуса (54 года) также получил легкие травмы", - пишет Bild.Всего в автобусе было 75 пассажиров. Для тех, кому не потребовалась медицинская помощь, был организован трансфер назад в Марбург.Причины ДТП пока не установлены.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия