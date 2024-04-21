В Германии один человек погиб из-за заморозков и выпавшего снега
Tagesspiegel: в Германии из-за заморозков погиб человек, еще 17 пострадали
© Фото : соцсетиСнегопад в Германии. 20 апреля 2024
© Фото : соцсети
Снегопад в Германии. 20 апреля 2024
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в авариях в субботу в Германии из-за заморозков и выпавшего снега, сообщает немецкое издание Tagesspiegel.
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"Недалеко от Ильменау в Тюрингии в аварии с участием нескольких машин погиб 65-летний мужчина, это произошло в первой половине дня в субботу, шел мокрый снег, температура была чуть выше 0 градусов. Его машину занесло", - пишет Tagesspiegel со ссылкой на полицию.
Сообщается, что в общей сложности в центральной и восточной Германии из-за непогоды 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Два случая зафиксированы в федеральной земле Тюрингии, четыре в Саксонии, четыре в Гессене и семь в Саксонии-Анхальт. При этом подчеркивается, что двое пострадавших получили тяжелые травмы.
Заморозки сохранятся в Германии и в воскресенье, сообщает издание со ссылкой на немецкую метеорологическую службу (DWD).
"В это воскресенье немецкая метеорологическая служба (DWD) объявила о сильном снегопаде... а также предупредила о гололеде. Особенно в Баварии из-за высоких снеговых нагрузок могут возникнуть перебои в движении и вырасти риск падения деревьев", - пишет Tagesspiegel.
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