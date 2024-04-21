https://ria.ru/20240421/germaniya-1941330046.html

В Германии один человек погиб из-за заморозков и выпавшего снега

В Германии один человек погиб из-за заморозков и выпавшего снега - РИА Новости, 21.04.2024

В Германии один человек погиб из-за заморозков и выпавшего снега

Один человек погиб, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в авариях в субботу в Германии из-за заморозков и выпавшего снега, сообщает немецкое... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T12:49

2024-04-21T12:49

2024-04-21T12:57

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 17 получили травмы различной степени тяжести в авариях в субботу в Германии из-за заморозков и выпавшего снега, сообщает немецкое издание Tagesspiegel. "Недалеко от Ильменау в Тюрингии в аварии с участием нескольких машин погиб 65-летний мужчина, это произошло в первой половине дня в субботу, шел мокрый снег, температура была чуть выше 0 градусов. Его машину занесло", - пишет Tagesspiegel со ссылкой на полицию. Сообщается, что в общей сложности в центральной и восточной Германии из-за непогоды 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Два случая зафиксированы в федеральной земле Тюрингии, четыре в Саксонии, четыре в Гессене и семь в Саксонии-Анхальт. При этом подчеркивается, что двое пострадавших получили тяжелые травмы. Заморозки сохранятся в Германии и в воскресенье, сообщает издание со ссылкой на немецкую метеорологическую службу (DWD). "В это воскресенье немецкая метеорологическая служба (DWD) объявила о сильном снегопаде... а также предупредила о гололеде. Особенно в Баварии из-за высоких снеговых нагрузок могут возникнуть перебои в движении и вырасти риск падения деревьев", - пишет Tagesspiegel.

https://ria.ru/20240416/livni-1940422040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, тюрингия, саксония