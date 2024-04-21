https://ria.ru/20240421/germaniya-1941315470.html

В Китае рассказали об ошибке Германии из-за Украины

В Китае рассказали об ошибке Германии из-за Украины - РИА Новости, 21.04.2024

В Китае рассказали об ошибке Германии из-за Украины

Насколько я знаю, немецкое общество тоже многим пожертвовало ради этой войны. В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:38

2024-04-21T09:38

2024-04-21T09:38

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Германия выбрала ошибочный курс в конфликте на Украине, заявил в интервью Berliner Zeitung профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований."Насколько я знаю, немецкое общество тоже многим пожертвовало ради этой войны. В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители.Условия для производства ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая", — сказал он. По его мнению, всем, кто вовлечен в украинский кризис, нужно искать мирное решение. Германия должна что-то сделать вместо того, чтобы позволять собой манипулировать, их правительство должно предложить что-то осязаемое, что принесет пользу населению, отметил профессор. Он добавил, что этого конфликта можно было бы избежать, если бы Запад два года назад гарантировал Москве, что Киев не вступит в НАТО. Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля".

https://ria.ru/20240331/rossiya-1936935398.html

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

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