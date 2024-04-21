В Китае рассказали об ошибке Германии из-за Украины
Профессор Гао Цзянь: Германия выбрала ошибочный курс в конфликте на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Германия выбрала ошибочный курс в конфликте на Украине, заявил в интервью Berliner Zeitung профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований.
"Насколько я знаю, немецкое общество тоже многим пожертвовало ради этой войны. В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители.Условия для производства ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая", — сказал он.
"Насколько я знаю, немецкое общество тоже многим пожертвовало ради этой войны. В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины. Германия пожертвовала низкими ценами на энергоносители.Условия для производства ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая", — сказал он.
По его мнению, всем, кто вовлечен в украинский кризис, нужно искать мирное решение. Германия должна что-то сделать вместо того, чтобы позволять собой манипулировать, их правительство должно предложить что-то осязаемое, что принесет пользу населению, отметил профессор.
Он добавил, что этого конфликта можно было бы избежать, если бы Запад два года назад гарантировал Москве, что Киев не вступит в НАТО.
Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля".
Он добавил, что этого конфликта можно было бы избежать, если бы Запад два года назад гарантировал Москве, что Киев не вступит в НАТО.
Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля".