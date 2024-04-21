https://ria.ru/20240421/gaza-1941384068.html

Генштаб Армии обороны Израиля утвердил план боевых действий в секторе Газа

Генштаб Армии обороны Израиля утвердил план боевых действий в секторе Газа - РИА Новости, 21.04.2024

Генштаб Армии обороны Израиля утвердил план боевых действий в секторе Газа

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий в секторе Газа, сообщила в воскресенье армейская... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T20:12

2024-04-21T20:12

2024-04-21T20:12

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апр - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий в секторе Газа, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба. "Сегодня начальник генерального штаба Герци Халеви провел оценку ситуации и утверждение планов продолжения войны южного командования... с командиром южного командования... Яроном Финкельманом и другими командирами", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 34 тысячи, пострадали около 76,9 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240421/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240417/izrail-1940492647.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году