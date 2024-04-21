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ХАМАС заявило о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы
ХАМАС заявило о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы - РИА Новости, 21.04.2024
ХАМАС заявило о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил в интервью турецкому телеканалу A Haber, что хотел бы видеть Россию в числе гарантов... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T10:39
2024-04-21T10:39
2024-04-21T10:39
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АНКАРА, 21 апр - РИА Новости. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил в интервью турецкому телеканалу A Haber, что хотел бы видеть Россию в числе гарантов безопасности для Газы. Турция готова выступить в роли мирного гаранта для Палестины за счёт военного присутствия в регионе, сообщила ранее газета Sabah со ссылкой на источники. "Наши требования в этом вопросе остаются в силе. Мы хотим, чтобы Египет, Катар, Турция, Россия, ООН были гарантами. Конечно, и США тоже в будущем. Однако Израиль постоянно выступает против этого. Требование о странах-гарантах мы всегда ставим на первое место", - сказал Хания.
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в мире, россия, палестина, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Россия, Палестина, Исмаил Хания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ХАМАС заявило о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы
Глава политбюро ХАМАС заявил о желании видеть РФ гарантом безопасности для Газы