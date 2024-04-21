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Артиллерист рассказал об уничтожении гаубицы ВСУ, стрелявшей по Белгороду - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 21.04.2024 (обновлено: 09:32 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/gaubitsa-1941300327.html
Артиллерист рассказал об уничтожении гаубицы ВСУ, стрелявшей по Белгороду
Артиллерист рассказал об уничтожении гаубицы ВСУ, стрелявшей по Белгороду - РИА Новости, 21.04.2024
Артиллерист рассказал об уничтожении гаубицы ВСУ, стрелявшей по Белгороду
Российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу М777 производства США, которая вела огонь по мирным жителям Белгорода, рассказал в беседе с РИА Новости боец РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T06:04
2024-04-21T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу М777 производства США, которая вела огонь по мирным жителям Белгорода, рассказал в беседе с РИА Новости боец из группировки прикрытия границы с позывным Марио.По словам собеседника агентства, он воюет почти два года. На вопрос, какую из целей, уничтоженных за это время, он считает главной, Марио ответил, что это гаубица M777.&quot;Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше&quot;, — сказал артиллерист.Боец уточнил, что они с товарищами получили координаты, выбрали огневую позицию, посмотрели место."Ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели", — рассказал он.По словам Марио, ствол уничтоженного орудия был направлен в сторону Белгорода. Он отметил, что ВСУ регулярно обстреливают из артиллерии мирное население, но российские войска ведут активную контрбатарейную борьбу и уничтожают орудия противника.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Так, в ночь на 20 апреля в селе Пороз Грайворонского городского округа два человека погибли из-за сброса взрывных устройств с дронов, а днем в селе Новая Таволжанка жертвой украинского обстрела стала беременная женщина. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240321/belgorod-1934635832.html
https://ria.ru/20240420/obstrel-1941218179.html
https://radiosputnik.ru/20231230/belgorod-1919164705.html
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РИА Новости
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Артиллерист об уничтожении гаубицы М777
Артиллерист из группировки войск прикрытия границы России с позывным "Марио" назвал главной целью, которую ему с товарищами удалось уничтожить за время СВО, гаубицу М777 производства США, которая стреляла по мирным жителям Белгорода
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в мире, белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Вооруженные силы Украины
Артиллерист рассказал об уничтожении гаубицы ВСУ, стрелявшей по Белгороду

Артиллерист сообщил об уничтожении гаубицы М777, стрелявшей по Белгороду

Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу М777 производства США, которая вела огонь по мирным жителям Белгорода, рассказал в беседе с РИА Новости боец из группировки прикрытия границы с позывным Марио.
По словам собеседника агентства, он воюет почти два года. На вопрос, какую из целей, уничтоженных за это время, он считает главной, Марио ответил, что это гаубица M777.
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«

"Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше", — сказал артиллерист.

Боец уточнил, что они с товарищами получили координаты, выбрали огневую позицию, посмотрели место.
"Ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели", — рассказал он.
По словам Марио, ствол уничтоженного орудия был направлен в сторону Белгорода. Он отметил, что ВСУ регулярно обстреливают из артиллерии мирное население, но российские войска ведут активную контрбатарейную борьбу и уничтожают орудия противника.
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На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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