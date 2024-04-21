https://ria.ru/20240421/gaubitsa-1941300327.html

Артиллерист рассказал об уничтожении гаубицы ВСУ, стрелявшей по Белгороду

Артиллерист рассказал об уничтожении гаубицы ВСУ, стрелявшей по Белгороду - РИА Новости, 21.04.2024

Артиллерист рассказал об уничтожении гаубицы ВСУ, стрелявшей по Белгороду

Российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу М777 производства США, которая вела огонь по мирным жителям Белгорода, рассказал в беседе с РИА Новости боец РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T06:04

2024-04-21T06:04

2024-04-21T09:32

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу М777 производства США, которая вела огонь по мирным жителям Белгорода, рассказал в беседе с РИА Новости боец из группировки прикрытия границы с позывным Марио.По словам собеседника агентства, он воюет почти два года. На вопрос, какую из целей, уничтоженных за это время, он считает главной, Марио ответил, что это гаубица M777."Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше", — сказал артиллерист.Боец уточнил, что они с товарищами получили координаты, выбрали огневую позицию, посмотрели место."Ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели", — рассказал он.По словам Марио, ствол уничтоженного орудия был направлен в сторону Белгорода. Он отметил, что ВСУ регулярно обстреливают из артиллерии мирное население, но российские войска ведут активную контрбатарейную борьбу и уничтожают орудия противника.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Так, в ночь на 20 апреля в селе Пороз Грайворонского городского округа два человека погибли из-за сброса взрывных устройств с дронов, а днем в селе Новая Таволжанка жертвой украинского обстрела стала беременная женщина. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240321/belgorod-1934635832.html

https://ria.ru/20240420/obstrel-1941218179.html

https://radiosputnik.ru/20231230/belgorod-1919164705.html

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Артиллерист об уничтожении гаубицы М777 Артиллерист из группировки войск прикрытия границы России с позывным "Марио" назвал главной целью, которую ему с товарищами удалось уничтожить за время СВО, гаубицу М777 производства США, которая стреляла по мирным жителям Белгорода 2024-04-21T06:04 true PT1M03S

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в мире, белгород, вооруженные силы украины