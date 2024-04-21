https://ria.ru/20240421/frantsiya-1941355482.html

Во Франции высказались о победе России после решения США по помощи ВСУ

Во Франции высказались о победе России после решения США по помощи ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024

Во Франции высказались о победе России после решения США по помощи ВСУ

Читатели французского издания Le Figaro возмутились решением Палаты представителей США выделить Украине пакет помощи на 61 миллиард долларов. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:52

2024-04-21T15:52

2024-04-21T15:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro возмутились решением Палаты представителей США выделить Украине пакет помощи на 61 миллиард долларов."Реализм означает заключение мира и признание победы России", — посчитал читатель."Это великий день для американских производителей оружия: они набьют карманы деньгами", — написал другой."Натовцы и другие, кому выгодно затягивание этого конфликта, много говорят о мужестве, но число жертв ужасает и будет продолжать расти! Бедное, несчастное человечество!" — ужаснулся пользователь."Еще больше жертв неизвестно ради чего и предпосылки к Третьей мировой войне — таковы, вероятно, цели американцев, которые стремятся везде показать свое всевластие. Разменная монета — европейские страны, расположенные так близко к зонам конфликтов", — заключили в дискуссии.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240421/pentagon-1941332632.html

https://ria.ru/20240421/ssha-1941309513.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941343407.html

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в мире, украина, сша, джо байден, франция