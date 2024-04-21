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Во Франции высказались о победе России после решения США по помощи ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/frantsiya-1941355482.html
Во Франции высказались о победе России после решения США по помощи ВСУ
Во Франции высказались о победе России после решения США по помощи ВСУ - РИА Новости, 21.04.2024
Во Франции высказались о победе России после решения США по помощи ВСУ
Читатели французского издания Le Figaro возмутились решением Палаты представителей США выделить Украине пакет помощи на 61 миллиард долларов. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:52
2024-04-21T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro возмутились решением Палаты представителей США выделить Украине пакет помощи на 61 миллиард долларов."Реализм означает заключение мира и признание победы России", — посчитал читатель."Это великий день для американских производителей оружия: они набьют карманы деньгами", — написал другой."Натовцы и другие, кому выгодно затягивание этого конфликта, много говорят о мужестве, но число жертв ужасает и будет продолжать расти! Бедное, несчастное человечество!" — ужаснулся пользователь."Еще больше жертв неизвестно ради чего и предпосылки к Третьей мировой войне — таковы, вероятно, цели американцев, которые стремятся везде показать свое всевластие. Разменная монета — европейские страны, расположенные так близко к зонам конфликтов", — заключили в дискуссии.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240421/pentagon-1941332632.html
https://ria.ru/20240421/ssha-1941309513.html
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в мире, украина, сша, джо байден, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Франция

Во Франции высказались о победе России после решения США по помощи ВСУ

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня
Эйфелева башня - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro возмутились решением Палаты представителей США выделить Украине пакет помощи на 61 миллиард долларов.
"Реализм означает заключение мира и признание победы России", — посчитал читатель.
"Это великий день для американских производителей оружия: они набьют карманы деньгами", — написал другой.
"Натовцы и другие, кому выгодно затягивание этого конфликта, много говорят о мужестве, но число жертв ужасает и будет продолжать расти! Бедное, несчастное человечество!" — ужаснулся пользователь.
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"Еще больше жертв неизвестно ради чего и предпосылки к Третьей мировой войне — таковы, вероятно, цели американцев, которые стремятся везде показать свое всевластие. Разменная монета — европейские страны, расположенные так близко к зонам конфликтов", — заключили в дискуссии.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденФранция
 
 
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