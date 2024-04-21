https://ria.ru/20240421/evakuatsiya-1941381364.html

В Тюменской области эвакуировали более тысячи жителей

В Тюменской области эвакуировали более тысячи жителей - РИА Новости, 21.04.2024

В Тюменской области эвакуировали более тысячи жителей

Более тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области эвакуированы из населенных пунктов, попавших в зону подтопления из-за половодья на реке Ишим, сообщил... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T19:34

2024-04-21T19:34

2024-04-21T21:46

происшествия

ишим (река)

тюменская область

ишимский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ИШИМ (Тюменская область), 21 апр - РИА Новости. Более тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области эвакуированы из населенных пунктов, попавших в зону подтопления из-за половодья на реке Ишим, сообщил глава района Сергей Ломовцев. "Река Ишим проходит по территориям семи сельских поселений, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации "поводок". Мы эвакуировали более тысячи наших земляков. Многие из них сейчас находятся у своих родных, близких, знакомых, друзей. Другая часть находится в развернутых нами пунктах временного пребывания. Быт, жизнь организованы, все под контролем", - рассказал журналистам Ломовцев . Глава муниципалитета отметил, что из-за разлива реки оказались отрезанными от "большой земли" деревни Синицына, Симаново, Орловка, поселки Детский дом 29, Дом отдыха, решившим остаться в своих домах оказывается необходимая помощь и поддержка. "Мы их не бросаем, поддерживаем. Сейчас с коллегами едем туда, чтобы посмотреть на месте, как организована жизнь, быт наших земляков, поддержать их в это непростое время", - заявил глава района. Он добавил, что из соседнего села предприниматели завозят продукты питания, воду, товары необходимые для обычной жизнедеятельности, налажена лодочная переправа, спасатели дежурят и по мере необходимости переправляют на противоположный берег все то, что необходимо. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 14.00 мск уровень воды в реке Ишим составлял 1060 сантиметров. В 6.00 мск воскресенья уровень воды достигал 1051 сантиметр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля. По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240416/tyumen-1940308828.html

https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html

ишим (река)

тюменская область

ишимский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация жителей из-за разлива реки Ишим в Тюменской области Более тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области эвакуированы из зоны затопления. Из-за разлива реки Ишим отрезанным от «большой земли» оказался ряд населенных пунктов, где некоторые люди решили остаться в домах, рассказал глава района Сергей Ломовцев: "Мы их не бросаем, поддерживаем" По его словам, местные предприниматели доставляют людям продукты, воду, необходимые товары, налажена лодочная переправа. 2024-04-21T19:34 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ишим (река), тюменская область, ишимский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024