Жителям затопленных регионов посоветовали пить лишь кипяченую воду
Эколог Федоров: жителям затопленных территорий надо пить только кипяченую воду
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина у защитного бруствера из мешков с песком на набережной реки Тобол в Кургане
Женщина у защитного бруствера из мешков с песком на набережной реки Тобол в Кургане. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жителям затопленных территорий следует пить только кипяченую воду, поскольку колодцы из-за половодья получили загрязнения, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зеленая цивилизация" Дмитрий Федоров.
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"Когда паводковые воды накрыли эту систему сообщающихся сосудов, у нас, по сути, все туалеты, выгребные ямы затекли в колодцы, и вода была загрязнена. Пока произойдет осаждение, скажем так, и будет выровнен микробный фон, это пройдет какое-то время. Естественно, эту воду надо кипятить, мыть руки и дезинфицировать их перед приемом пищи", – сказал Федоров.
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Эколог также посоветовал не давать нефильтрованную воду домашним животным.
"Конечно, это будет большая работа у органов санитарно-эпидемиологического надзора, который должен усилить контроль именно за распространением дизентерий и подобных инфекций у людей, которые могут быть связаны уже с загрязнением колодцев и источников подземного водоснабжения", – добавил эксперт.