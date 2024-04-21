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Жителям затопленных регионов посоветовали пить лишь кипяченую воду - РИА Новости, 21.04.2024
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03:22 21.04.2024 (обновлено: 06:05 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ekolog-1941294441.html
Жителям затопленных регионов посоветовали пить лишь кипяченую воду
Жителям затопленных регионов посоветовали пить лишь кипяченую воду - РИА Новости, 21.04.2024
Жителям затопленных регионов посоветовали пить лишь кипяченую воду
Жителям затопленных территорий следует пить только кипяченую воду, поскольку колодцы из-за половодья получили загрязнения, сообщил РИА Новости кандидат... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:22
2024-04-21T06:05
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жителям затопленных территорий следует пить только кипяченую воду, поскольку колодцы из-за половодья получили загрязнения, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зеленая цивилизация" Дмитрий Федоров."Когда паводковые воды накрыли эту систему сообщающихся сосудов, у нас, по сути, все туалеты, выгребные ямы затекли в колодцы, и вода была загрязнена. Пока произойдет осаждение, скажем так, и будет выровнен микробный фон, это пройдет какое-то время. Естественно, эту воду надо кипятить, мыть руки и дезинфицировать их перед приемом пищи", – сказал Федоров. Эколог также посоветовал не давать нефильтрованную воду домашним животным."Конечно, это будет большая работа у органов санитарно-эпидемиологического надзора, который должен усилить контроль именно за распространением дизентерий и подобных инфекций у людей, которые могут быть связаны уже с загрязнением колодцев и источников подземного водоснабжения", – добавил эксперт.
https://ria.ru/20240302/potop-1930640737.html
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
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Жителям затопленных регионов посоветовали пить лишь кипяченую воду

Эколог Федоров: жителям затопленных территорий надо пить только кипяченую воду

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина у защитного бруствера из мешков с песком на набережной реки Тобол в Кургане
Женщина у защитного бруствера из мешков с песком на набережной реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Женщина у защитного бруствера из мешков с песком на набережной реки Тобол в Кургане. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Жителям затопленных территорий следует пить только кипяченую воду, поскольку колодцы из-за половодья получили загрязнения, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зеленая цивилизация" Дмитрий Федоров.
«
"Когда паводковые воды накрыли эту систему сообщающихся сосудов, у нас, по сути, все туалеты, выгребные ямы затекли в колодцы, и вода была загрязнена. Пока произойдет осаждение, скажем так, и будет выровнен микробный фон, это пройдет какое-то время. Естественно, эту воду надо кипятить, мыть руки и дезинфицировать их перед приемом пищи", – сказал Федоров.
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Эколог также посоветовал не давать нефильтрованную воду домашним животным.
"Конечно, это будет большая работа у органов санитарно-эпидемиологического надзора, который должен усилить контроль именно за распространением дизентерий и подобных инфекций у людей, которые могут быть связаны уже с загрязнением колодцев и источников подземного водоснабжения", – добавил эксперт.
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