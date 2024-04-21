https://ria.ru/20240421/dtp-1941382798.html

Попавшая в ДТП спортсменка из Липецка умерла в больнице

Попавшая в ДТП спортсменка из Липецка умерла в больнице - РИА Новости, 21.04.2024

Попавшая в ДТП спортсменка из Липецка умерла в больнице

Спортсменка из Липецка, которая попала в ДТП на Кубани, где погиб тренер и пострадали дети из велошколы, скончалась в больнице, об этом сообщила мэр Липецка... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T19:54

2024-04-21T19:54

2024-04-21T19:54

происшествия

липецк

тихорецкий район

липецкая область

евгения уваркина

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ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Спортсменка из Липецка, которая попала в ДТП на Кубани, где погиб тренер и пострадали дети из велошколы, скончалась в больнице, об этом сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина. В ночь на второе апреля в Тихорецком районе Кубани на автодороге "Кавказ" автомобиль Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. По версии следствия, 44-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и вез 41-летнюю пассажирку. Во втором автомобиле находились 33-летний тренер и четверо пассажиров – спортсмены-велосипедисты из Липецкой области в возрасте от 12 до 17 лет. В результате ДТП тренер погиб, подростки были госпитализированы в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы водитель и пассажир иномарки. "Умерла наша Алина, так и не придя в себя. Боролась долго, наша девочка, но не справилась… Дорогая наша девочка, ты навсегда останешься в наших сердцах талантливой спортсменкой, прекрасной дочкой, замечательной сестрой. Спи спокойно. Вечная тебе память. Родным и близким выражаю искренние соболезнования", - написала Уваркина в своем Telegram-канале. Мэр Липецка рассказала, что Алина в момент ДТП сидела на переднем сиденье, поэтому пострадала сильнее остальных воспитанников. "Мама с сестренкой все время были рядом с ней. Когда я приезжала в больницу, мы говорили о том, как вместе будем смеяться, есть фрукты и потихоньку возвращаться к спорту, когда Алиночка пойдет на поправку… но этого не случилось", - добавила Уваркина.

https://ria.ru/20240421/dtp-1941374282.html

https://ria.ru/20240420/dtp-1941286128.html

липецк

тихорецкий район

липецкая область

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происшествия, липецк, тихорецкий район, липецкая область, евгения уваркина