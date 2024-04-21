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В Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП - РИА Новости, 21.04.2024
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18:20 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/dtp-1941374282.html
В Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП
В Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП - РИА Новости, 21.04.2024
В Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП
Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, где погибло три человека, включая 17-летнего водителя, выехавшего на встречную полосу,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T18:20
2024-04-21T18:20
происшествия
теучежский район
краснодар
россия
угибдд
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КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, где погибло три человека, включая 17-летнего водителя, выехавшего на встречную полосу, сообщили в СУСКР по региону. Авария произошла в субботу утром недалеко от аула Вочепший в Теучежском районе. Семнадцатилетний местный житель за рулем автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой "Газелью" под управлением 40-летнего краснодарца. В результате погибли сам водитель автомобиля Granta, а также двое его пассажиров, в возрасте 17 и 18 лет. Водитель "Газели" доставлен в больницу Краснодара, по данным республиканского УГИБДД МВД. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия в Теучежском районе, в результате которого погибли три человека, из которых двое - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
теучежский район
краснодар
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происшествия, теучежский район, краснодар, россия, угибдд
Происшествия, Теучежский район, Краснодар, Россия, УГИБДД
В Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП

СК: в Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, где погибло три человека, включая 17-летнего водителя, выехавшего на встречную полосу, сообщили в СУСКР по региону.
Авария произошла в субботу утром недалеко от аула Вочепший в Теучежском районе. Семнадцатилетний местный житель за рулем автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой "Газелью" под управлением 40-летнего краснодарца. В результате погибли сам водитель автомобиля Granta, а также двое его пассажиров, в возрасте 17 и 18 лет. Водитель "Газели" доставлен в больницу Краснодара, по данным республиканского УГИБДД МВД.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия в Теучежском районе, в результате которого погибли три человека, из которых двое - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТеучежский районКраснодарРоссияУГИБДД
 
 
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