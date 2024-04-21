https://ria.ru/20240421/dtp-1941374282.html

В Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП

В Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП - РИА Новости, 21.04.2024

В Адыгее завели уголовное дело после гибели трех человек в ДТП

Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, где погибло три человека, включая 17-летнего водителя, выехавшего на встречную полосу,... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T18:20

2024-04-21T18:20

2024-04-21T18:20

происшествия

теучежский район

краснодар

россия

угибдд

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КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Адыгее, где погибло три человека, включая 17-летнего водителя, выехавшего на встречную полосу, сообщили в СУСКР по региону. Авария произошла в субботу утром недалеко от аула Вочепший в Теучежском районе. Семнадцатилетний местный житель за рулем автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой "Газелью" под управлением 40-летнего краснодарца. В результате погибли сам водитель автомобиля Granta, а также двое его пассажиров, в возрасте 17 и 18 лет. Водитель "Газели" доставлен в больницу Краснодара, по данным республиканского УГИБДД МВД. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия в Теучежском районе, в результате которого погибли три человека, из которых двое - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

теучежский район

краснодар

россия

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происшествия, теучежский район, краснодар, россия, угибдд