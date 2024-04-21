https://ria.ru/20240421/dostup-1941328565.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ" - РИА Новости, 21.04.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортёры без границ", соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:20
2024-04-21T12:20
2024-04-21T12:31
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
репортеры без границ
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортёры без границ", соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет". "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240329/roskomnadzor-1936522233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), репортеры без границ, россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Репортеры без границ, Россия
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"
РКН сообщил об ограничении доступа к сайту организации "Репортеры без границ"