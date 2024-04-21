https://ria.ru/20240421/dostup-1941328565.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ" - РИА Новости, 21.04.2024

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортёры без границ", соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T12:20

2024-04-21T12:20

2024-04-21T12:31

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

репортеры без границ

россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортёры без границ", соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет". "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240329/roskomnadzor-1936522233.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), репортеры без границ, россия