https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html

В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке

В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 21.04.2024

В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке

Дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в Красногорске Московской области, она госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой,... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:17

2024-04-21T16:17

2024-04-21T16:17

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в Красногорске Московской области, она госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Сегодня днем в парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, отметили в ведомстве. Подмосковный СК после инцидента завел дело по факту халатности, приведшей к травмированию ребенка (статья 293 УК РФ).

https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)