Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 21.04.2024
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке
Дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в Красногорске Московской области, она госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:17
2024-04-21T16:17
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941359248_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_120ba738f00a1fd9bd6d8665489ede76.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в Красногорске Московской области, она госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Сегодня днем в парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, отметили в ведомстве. Подмосковный СК после инцидента завел дело по факту халатности, приведшей к травмированию ребенка (статья 293 УК РФ).
https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941359248_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d11be033c97ac43c9fe7d7b3986b5f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке

В Красногорске госпитализировали девочку после падения дерева из-за ветра

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramДерево упало на девочку на детской площадке в Красногорске Московской области
Дерево упало на девочку на детской площадке в Красногорске Московской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Дерево упало на девочку на детской площадке в Красногорске Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в Красногорске Московской области, она госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Сегодня днем в парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, отметили в ведомстве.
Подмосковный СК после инцидента завел дело по факту халатности, приведшей к травмированию ребенка (статья 293 УК РФ).
Дерево, поваленное сильным ветром в Липецке. 8 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку
8 октября 2023, 22:14
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала