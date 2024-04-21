https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 21.04.2024
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке
Дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в Красногорске Московской области, она госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:17
2024-04-21T16:17
2024-04-21T16:17
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дерево упало на девочку 2021 года рождения на детской площадке в Красногорске Московской области, она госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Сегодня днем в парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, отметили в ведомстве. Подмосковный СК после инцидента завел дело по факту халатности, приведшей к травмированию ребенка (статья 293 УК РФ).
https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html
красногорск
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Красногорске дерево упало на ребенка на детской площадке
В Красногорске госпитализировали девочку после падения дерева из-за ветра