https://ria.ru/20240421/dementsiya-1941295068.html

Врач дала совет по профилактике деменции

Врач дала совет по профилактике деменции - РИА Новости, 21.04.2024

Врач дала совет по профилактике деменции

Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T03:42

2024-04-21T03:42

2024-04-21T06:02

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96018/25/960182535_0:256:1496:1098_1920x0_80_0_0_4ff9032b7da4d22a33c72317e5defb16.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина."Это активный образ жизни — движение, прогулки на свежем воздухе в течении 40 минут ежедневно без остановки. Потому что во время ходьбы вырабатываются особые вещества в мышцах, они называются миокины. Они предотвращают от различного повреждения все органы и ткани, и в том числе улучшают когнитивные функции памяти, внимания, мышления", — отметила Щипицына.Деменция — это состояние, которое сопровождается ухудшением памяти, внимания, мышления, а также нарушением способности выполнять повседневные дела.

https://ria.ru/20240108/trevozhnost-1920143035.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество