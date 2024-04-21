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Врач дала совет по профилактике деменции - РИА Новости, 21.04.2024
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03:42 21.04.2024 (обновлено: 06:02 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/dementsiya-1941295068.html
Врач дала совет по профилактике деменции
Врач дала совет по профилактике деменции - РИА Новости, 21.04.2024
Врач дала совет по профилактике деменции
Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:42
2024-04-21T06:02
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.&quot;Это активный образ жизни — движение, прогулки на свежем воздухе в течении 40 минут ежедневно без остановки. Потому что во время ходьбы вырабатываются особые вещества в мышцах, они называются миокины. Они предотвращают от различного повреждения все органы и ткани, и в том числе улучшают когнитивные функции памяти, внимания, мышления&quot;, — отметила Щипицына.Деменция — это состояние, которое сопровождается ухудшением памяти, внимания, мышления, а также нарушением способности выполнять повседневные дела.
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общество
Общество
Врач дала совет по профилактике деменции

Врач Щипицына: активный образ жизни способствует профилактике деменции

© Fotolia / Remus Moise Пожилая пара гуляет в парке
Пожилая пара гуляет в парке - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Fotolia / Remus Moise
Пожилая пара гуляет в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
«

"Это активный образ жизни — движение, прогулки на свежем воздухе в течении 40 минут ежедневно без остановки. Потому что во время ходьбы вырабатываются особые вещества в мышцах, они называются миокины. Они предотвращают от различного повреждения все органы и ткани, и в том числе улучшают когнитивные функции памяти, внимания, мышления", — отметила Щипицына.

Деменция — это состояние, которое сопровождается ухудшением памяти, внимания, мышления, а также нарушением способности выполнять повседневные дела.
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