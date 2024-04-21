https://ria.ru/20240421/dementsiya-1941295068.html
Врач дала совет по профилактике деменции
Врач дала совет по профилактике деменции - РИА Новости, 21.04.2024
Врач дала совет по профилактике деменции
Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T03:42
2024-04-21T03:42
2024-04-21T06:02
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина."Это активный образ жизни — движение, прогулки на свежем воздухе в течении 40 минут ежедневно без остановки. Потому что во время ходьбы вырабатываются особые вещества в мышцах, они называются миокины. Они предотвращают от различного повреждения все органы и ткани, и в том числе улучшают когнитивные функции памяти, внимания, мышления", — отметила Щипицына.Деменция — это состояние, которое сопровождается ухудшением памяти, внимания, мышления, а также нарушением способности выполнять повседневные дела.
https://ria.ru/20240108/trevozhnost-1920143035.html
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общество
Врач дала совет по профилактике деменции
Врач Щипицына: активный образ жизни способствует профилактике деменции