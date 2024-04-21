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В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане - РИА Новости, 21.04.2024
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22:20 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/delo-1941395257.html
В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане
В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане - РИА Новости, 21.04.2024
В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью двух 14-летних девочек в бане в селе Ивановка Саратовской области,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:20
2024-04-21T22:20
происшествия
саратовская область
россия
советский
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью двух 14-летних девочек в бане в селе Ивановка Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих человек... По предварительным данным, 21 апреля 2024 года в результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью в связи с перекрытием дымохода шиберной задвижкой произошло скопление окиси углерода в помещении бани, расположенной на улице Советская села Ивановка Базарно-Карабулакского района. В результате скончались находившиеся в бане девочки 14 лет", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Санкции этой статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы. Прокуратура региона уточнила в Telegram-канале, что ведомство взяло на контроль ход расследования дела по факту отравления детей угарным газом.
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саратовская область
россия
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происшествия, саратовская область, россия, советский , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Советский , Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане

СК: в Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью двух 14-летних девочек в бане в селе Ивановка Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих человек... По предварительным данным, 21 апреля 2024 года в результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью в связи с перекрытием дымохода шиберной задвижкой произошло скопление окиси углерода в помещении бани, расположенной на улице Советская села Ивановка Базарно-Карабулакского района. В результате скончались находившиеся в бане девочки 14 лет", - говорится в сообщении.
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Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Санкции этой статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.
Прокуратура региона уточнила в Telegram-канале, что ведомство взяло на контроль ход расследования дела по факту отравления детей угарным газом.
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ПроисшествияСаратовская областьРоссияСоветскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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