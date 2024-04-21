https://ria.ru/20240421/delo-1941395257.html
В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане
В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане - РИА Новости, 21.04.2024
В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью двух 14-летних девочек в бане в селе Ивановка Саратовской области,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:20
2024-04-21T22:20
2024-04-21T22:20
происшествия
саратовская область
россия
советский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью двух 14-летних девочек в бане в селе Ивановка Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих человек... По предварительным данным, 21 апреля 2024 года в результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью в связи с перекрытием дымохода шиберной задвижкой произошло скопление окиси углерода в помещении бани, расположенной на улице Советская села Ивановка Базарно-Карабулакского района. В результате скончались находившиеся в бане девочки 14 лет", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Санкции этой статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы. Прокуратура региона уточнила в Telegram-канале, что ведомство взяло на контроль ход расследования дела по факту отравления детей угарным газом.
https://ria.ru/20240421/rebenok-1941352762.html
https://ria.ru/20240421/dtp-1941374282.html
саратовская область
россия
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, россия, советский , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Советский , Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане
СК: в Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане