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В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане

В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане - РИА Новости, 21.04.2024

В Саратовской области завели дело после гибели двух школьниц в бане

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью двух 14-летних девочек в бане в селе Ивановка Саратовской области,... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T22:20

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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью двух 14-летних девочек в бане в селе Ивановка Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих человек... По предварительным данным, 21 апреля 2024 года в результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью в связи с перекрытием дымохода шиберной задвижкой произошло скопление окиси углерода в помещении бани, расположенной на улице Советская села Ивановка Базарно-Карабулакского района. В результате скончались находившиеся в бане девочки 14 лет", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Санкции этой статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы. Прокуратура региона уточнила в Telegram-канале, что ведомство взяло на контроль ход расследования дела по факту отравления детей угарным газом.

https://ria.ru/20240421/rebenok-1941352762.html

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происшествия, саратовская область, россия, советский , следственный комитет россии (ск рф)