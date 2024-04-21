Рейтинг@Mail.ru
Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/delo-1941383654.html
Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода
Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода - РИА Новости, 21.04.2024
Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении инспектора ДПС, который на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T20:05
2024-04-21T20:05
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении инспектора ДПС, который на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 19 апреля инспектор ДПС, управляя служебной Skoda Octavia на автодороге Нижний Новгород-Кстово, совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила о том, что обл­астным главком полиц­ии назначено проведе­ние служебной провер­ки, по результатам которой будет дана оц­енка действиям сотру­дника ГИБДД, находившегося за рулём служебного автомобиля.
https://ria.ru/20240318/pensionerka-1933954127.html
https://ria.ru/20240202/moskva-1925058705.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода

СК: под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении инспектора ДПС, который на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 19 апреля инспектор ДПС, управляя служебной Skoda Octavia на автодороге Нижний Новгород-Кстово, совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Место происшествия, где водитель скорой помощи насмерть сбил пенсионерку в Новокузнецке Кемеровской области. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Кузбассе водитель скорой помощи задавил пенсионерку
18 марта, 11:52
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила о том, что обл­астным главком полиц­ии назначено проведе­ние служебной провер­ки, по результатам которой будет дана оц­енка действиям сотру­дника ГИБДД, находившегося за рулём служебного автомобиля.
Автомобили полиции на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Москве грузовик задавил пенсионерку во дворе
2 февраля, 15:55
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала