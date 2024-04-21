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Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода
Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода - РИА Новости, 21.04.2024
Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении инспектора ДПС, который на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T20:05
2024-04-21T20:05
2024-04-21T20:05
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении инспектора ДПС, который на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 19 апреля инспектор ДПС, управляя служебной Skoda Octavia на автодороге Нижний Новгород-Кстово, совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила о том, что областным главком полиции назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет дана оценка действиям сотрудника ГИБДД, находившегося за рулём служебного автомобиля.
https://ria.ru/20240318/pensionerka-1933954127.html
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода
СК: под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода