https://ria.ru/20240421/delo-1941383654.html

Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода

Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода - РИА Новости, 21.04.2024

Под Нижним Новгородом завели дело на инспектора ДПС, задавившего пешехода

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении инспектора ДПС, который на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T20:05

2024-04-21T20:05

2024-04-21T20:05

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении инспектора ДПС, который на патрульной машине насмерть сбил женщину под Нижним Новгородом, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 19 апреля инспектор ДПС, управляя служебной Skoda Octavia на автодороге Нижний Новгород-Кстово, совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила о том, что обл­астным главком полиц­ии назначено проведе­ние служебной провер­ки, по результатам которой будет дана оц­енка действиям сотру­дника ГИБДД, находившегося за рулём служебного автомобиля.

https://ria.ru/20240318/pensionerka-1933954127.html

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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф