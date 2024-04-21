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Компания Лерчек выплатит 22,5 миллиона рублей за логистические услуги - РИА Новости, 21.04.2024
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14:24 21.04.2024 (обновлено: 14:26 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/chekalina-1941343646.html
Компания Лерчек выплатит 22,5 миллиона рублей за логистические услуги
Компания Лерчек выплатит 22,5 миллиона рублей за логистические услуги - РИА Новости, 21.04.2024
Компания Лерчек выплатит 22,5 миллиона рублей за логистические услуги
Компания ООО "Би Фит", которая принадлежит блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, должна выплатить более 22 миллионов рублей ООО "Темполайн Логистика" РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:24
2024-04-21T14:26
происшествия
москва
валерия чекалина
александр бастрыкин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Компания ООО "Би Фит", которая принадлежит блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, должна выплатить более 22 миллионов рублей ООО "Темполайн Логистика" за выполнение логистических услуг, следует из постановления Арбитражного суда Москвы, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, стороны заключили мировое соглашение. "Ответчик обязуется выплатить Истцу 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп…, которая включает в себя основной долг ответчика по договору (хранение, сборка, отправка товаров и прочие услуги по договору с момента формирования долга и по момент исполнения настоящего соглашения)", - говорится в документе. Стороны также согласовали график платежей по погашению суммы. Из документа следует, что ранее ООО "Темполайн Логистика" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Би Фит" о взыскании 22 033 436 рублей 40 копеек задолженности по договору от 31.10.2019 года, из них 20 421 566 рублей 36 копеек - долг, 1 611 870 рублей 40 копеек - неустойка. ООО "Би Фит" занимается розничной продажей косметической продукции. Против супругов Чекалиных возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения. В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами. В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.
https://ria.ru/20240115/chekaliny-1921342286.html
https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html
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происшествия, москва, валерия чекалина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Валерия Чекалина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Компания Лерчек выплатит 22,5 миллиона рублей за логистические услуги

"Би Фит" блогера Лерчек должна выплатить 22,5 млн руб ООО "Темполайн Логистика"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) в Пресненском суде Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Компания ООО "Би Фит", которая принадлежит блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, должна выплатить более 22 миллионов рублей ООО "Темполайн Логистика" за выполнение логистических услуг, следует из постановления Арбитражного суда Москвы, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, стороны заключили мировое соглашение.
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
15 января, 04:06
"Ответчик обязуется выплатить Истцу 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп…, которая включает в себя основной долг ответчика по договору (хранение, сборка, отправка товаров и прочие услуги по договору с момента формирования долга и по момент исполнения настоящего соглашения)", - говорится в документе.
Стороны также согласовали график платежей по погашению суммы.
Из документа следует, что ранее ООО "Темполайн Логистика" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Би Фит" о взыскании 22 033 436 рублей 40 копеек задолженности по договору от 31.10.2019 года, из них 20 421 566 рублей 36 копеек - долг, 1 611 870 рублей 40 копеек - неустойка.
ООО "Би Фит" занимается розничной продажей косметической продукции.
Блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем Чекалин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Лерчек объяснила, почему не платила налоги
23 января, 19:05
Против супругов Чекалиных возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.
В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров
22 марта 2023, 08:00
 
ПроисшествияМоскваВалерия ЧекалинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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