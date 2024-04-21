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Дипломаты в Турции отслеживают транзит россиян в Латинскую Америку
Дипломаты в Турции отслеживают транзит россиян в Латинскую Америку - РИА Новости, 21.04.2024
Дипломаты в Турции отслеживают транзит россиян в Латинскую Америку
Российские дипломаты в Турции плотно отслеживают ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей, ожидают от МИД РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:29
2024-04-21T14:29
2024-04-21T18:52
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СТАМБУЛ, 21 апр — РИА Новости. Российские дипломаты в Турции плотно отслеживают ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей, ожидают от МИД Турции и руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на обращения, заявил РИА Новости генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов. "Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула", — сообщил консул. "Вопрос доведен официальными обращениями до сведения руководства "Турецких авиалиний" в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения", — отметил Буравов. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
https://ria.ru/20240301/latamerika-1930537914.html
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стамбул, турция, россия, turkish airlines, латинская америка, в мире
Стамбул, Турция, Россия, Turkish Airlines, Латинская Америка, В мире
Дипломаты в Турции отслеживают транзит россиян в Латинскую Америку
Дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку