https://ria.ru/20240421/bogdanovka-1941332281.html

Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР

Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР - РИА Новости, 21.04.2024

Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Богдановка на территории ДНР, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:01

2024-04-21T13:01

2024-04-21T14:47

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938939021_0:110:2553:1546_1920x0_80_0_0_9f4c2356ba8ab38d8535c2bc7f468f49.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка на территории ДНР, сообщается в сводке Минобороны."Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе села Красногоровка. А в районе Часова Яра и западнее села Красное подразделения Южной группировки отразили две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ.Противник потерял там примерно 440 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, боевые машины ЗРК "Оса-АКМ" и РСЗО "Град", орудие Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.Ситуация на фронтеПодразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригадам ВСУ и 110-й бригаде теробороны в районах сел Новоегоровка и Новоселовское (ЛНР), а также Оливовского Яра. Потери противника составили около 50 военнослужащих, БМП, два автомобиля, американские гаубица М777 и два орудия М119, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина РСЗО "Град" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ в районах сел Ленинское и Новокалиново (ДНР), отразила восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й, 115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новобахмутовки, Уманского, Шумов, Новгородского и Первомайского. ВСУ потеряли порядка 360 человек, боевую бронемашину, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777 и склад топлива.Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Потери украинской армии составили около 100 человек, две боевые бронемашины, пять автомобилей, британская гаубица FH-70, гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение 23-й бригаде Нацгвардии Украины и 121-й бригаде теробороны в районе Высшетарасовки, Никополя (Днепропетровская область), Берислава и Золотой Балки (Херсонская область). Противник потерял примерно 50 военнослужащих, четыре автомобиля, американскую САУ М107. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС, а также поразили цех беспилотников, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой "Пеликан", живую силу и военную технику в 104 районах. Силы ПВО сбили 194 дрона и восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

https://ria.ru/20240421/vsu-1941312675.html

https://ria.ru/20240420/tanki-1941270457.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность