Рейтинг@Mail.ru
Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 21.04.2024 (обновлено: 14:47 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/bogdanovka-1941332281.html
Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР
Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР - РИА Новости, 21.04.2024
Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Богдановка на территории ДНР, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:01
2024-04-21T14:47
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938939021_0:110:2553:1546_1920x0_80_0_0_9f4c2356ba8ab38d8535c2bc7f468f49.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка на территории ДНР, сообщается в сводке Минобороны."Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе села Красногоровка. А в районе Часова Яра и западнее села Красное подразделения Южной группировки отразили две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ.Противник потерял там примерно 440 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, боевые машины ЗРК "Оса-АКМ" и РСЗО "Град", орудие Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.Ситуация на фронтеПодразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригадам ВСУ и 110-й бригаде теробороны в районах сел Новоегоровка и Новоселовское (ЛНР), а также Оливовского Яра. Потери противника составили около 50 военнослужащих, БМП, два автомобиля, американские гаубица М777 и два орудия М119, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина РСЗО "Град" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ в районах сел Ленинское и Новокалиново (ДНР), отразила восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й, 115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новобахмутовки, Уманского, Шумов, Новгородского и Первомайского. ВСУ потеряли порядка 360 человек, боевую бронемашину, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777 и склад топлива.Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Потери украинской армии составили около 100 человек, две боевые бронемашины, пять автомобилей, британская гаубица FH-70, гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение 23-й бригаде Нацгвардии Украины и 121-й бригаде теробороны в районе Высшетарасовки, Никополя (Днепропетровская область), Берислава и Золотой Балки (Херсонская область). Противник потерял примерно 50 военнослужащих, четыре автомобиля, американскую САУ М107. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС, а также поразили цех беспилотников, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой "Пеликан", живую силу и военную технику в 104 районах. Силы ПВО сбили 194 дрона и восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
https://ria.ru/20240421/vsu-1941312675.html
https://ria.ru/20240420/tanki-1941270457.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938939021_173:0:2381:1656_1920x0_80_0_0_48aecb9b0019aa412ee5d3cd9dfbc803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные полностью освободили село Богдановка в ДНР

Минобороны: ВС России полностью освободили населенный пункт Богдановка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-72 в зоне СВО
Российский танк Т-72 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский танк Т-72 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка на территории ДНР, сообщается в сводке Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки освободили Богдановку, Донецкая Народная Республика
Подразделения Южной группировки освободили Богдановку, Донецкая Народная Республика
© Инфографика
Подразделения Южной группировки освободили Богдановку, Донецкая Народная Республика
Кроме того, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе села Красногоровка. А в районе Часова Яра и западнее села Красное подразделения Южной группировки отразили две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ.
Противник потерял там примерно 440 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, боевые машины ЗРК "Оса-АКМ" и РСЗО "Град", орудие Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
Захват позиций штурмовой группой группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 09:16

Ситуация на фронте

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригадам ВСУ и 110-й бригаде теробороны в районах сел Новоегоровка и Новоселовское (ЛНР), а также Оливовского Яра. Потери противника составили около 50 военнослужащих, БМП, два автомобиля, американские гаубица М777 и два орудия М119, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация" и "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина РСЗО "Град" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ в районах сел Ленинское и Новокалиново (ДНР), отразила восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й, 115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новобахмутовки, Уманского, Шумов, Новгородского и Первомайского. ВСУ потеряли порядка 360 человек, боевую бронемашину, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777 и склад топлива.
Кадр видео уничтожения американского танка Abrams под Авдеевкой
За два месяца российские военные вывели из строя не менее пяти Abrams ВСУ
20 апреля, 20:26
Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Потери украинской армии составили около 100 человек, две боевые бронемашины, пять автомобилей, британская гаубица FH-70, гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение 23-й бригаде Нацгвардии Украины и 121-й бригаде теробороны в районе Высшетарасовки, Никополя (Днепропетровская область), Берислава и Золотой Балки (Херсонская область). Противник потерял примерно 50 военнослужащих, четыре автомобиля, американскую САУ М107.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС, а также поразили цех беспилотников, радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой "Пеликан", живую силу и военную технику в 104 районах.
Силы ПВО сбили 194 дрона и восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала