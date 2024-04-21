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Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория" - РИА Новости, 21.04.2024
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14:15 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/blok-1941342403.html
Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория"
Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория" - РИА Новости, 21.04.2024
Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория"
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор предложил избирать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета нового блока... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:15
2024-04-21T14:15
москва
илан шор
евгения гуцул
марина таубер
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор предложил избирать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета нового блока "Победа-Виктория", передает корреспондент РИА Новости. "Во главе нашего блока будет стоять национальный совет. Его исполнительным секретарем я предлагаю избрать Евгению Гуцул", - под общие аплодисменты предложил Шор на съезде оппозиционных депутатов в Москве. "Председателем исполнительного комитета нескромно предлагаю избрать меня", - добавил Шор. Секретарем исполкома он предложил выбрать депутата молдавского парламента Марину Таубер.
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москва, илан шор, евгения гуцул, марина таубер, в мире
Москва, Илан Шор, Евгения Гуцул, Марина Таубер, В мире
Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория"

Шор предложил избирать Гуцул исполнительным секретарем блока "Победа —Виктория"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор предложил избирать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета нового блока "Победа-Виктория", передает корреспондент РИА Новости.
"Во главе нашего блока будет стоять национальный совет. Его исполнительным секретарем я предлагаю избрать Евгению Гуцул", - под общие аплодисменты предложил Шор на съезде оппозиционных депутатов в Москве.
"Председателем исполнительного комитета нескромно предлагаю избрать меня", - добавил Шор. Секретарем исполкома он предложил выбрать депутата молдавского парламента Марину Таубер.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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