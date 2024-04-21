https://ria.ru/20240421/blok-1941342403.html

Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория"

Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория" - РИА Новости, 21.04.2024

Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория"

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор предложил избирать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета нового блока... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:15

2024-04-21T14:15

2024-04-21T14:15

москва

илан шор

евгения гуцул

марина таубер

в мире

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор предложил избирать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета нового блока "Победа-Виктория", передает корреспондент РИА Новости. "Во главе нашего блока будет стоять национальный совет. Его исполнительным секретарем я предлагаю избрать Евгению Гуцул", - под общие аплодисменты предложил Шор на съезде оппозиционных депутатов в Москве. "Председателем исполнительного комитета нескромно предлагаю избрать меня", - добавил Шор. Секретарем исполкома он предложил выбрать депутата молдавского парламента Марину Таубер.

https://ria.ru/20240421/gutsul-1941325921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, илан шор, евгения гуцул, марина таубер, в мире