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Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория"
Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория" - РИА Новости, 21.04.2024
Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория"
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор предложил избирать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета нового блока... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:15
2024-04-21T14:15
2024-04-21T14:15
москва
илан шор
евгения гуцул
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор предложил избирать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета нового блока "Победа-Виктория", передает корреспондент РИА Новости. "Во главе нашего блока будет стоять национальный совет. Его исполнительным секретарем я предлагаю избрать Евгению Гуцул", - под общие аплодисменты предложил Шор на съезде оппозиционных депутатов в Москве. "Председателем исполнительного комитета нескромно предлагаю избрать меня", - добавил Шор. Секретарем исполкома он предложил выбрать депутата молдавского парламента Марину Таубер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, илан шор, евгения гуцул, марина таубер, в мире
Москва, Илан Шор, Евгения Гуцул, Марина Таубер, В мире
Шор предложил кандидатуру главы нового блока "Победа — Виктория"
Шор предложил избирать Гуцул исполнительным секретарем блока "Победа —Виктория"